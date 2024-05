Uomini e donne: Ex tronista lancia un appello a Ernesto Russo: "Pensaci, posso essere la tua donna ideale"

La scelta di Daniele Paudice ha segnato la fine di questa stagione di Uomini e Donne, contraddistinta dal non felice epilogo del Trono Classico di Ida Platano che alla fine non ha scelto né Mario Cusitore né Pierpaolo Siano. Nei giorni scorsi, uno dei suoi primi corteggiatori è stato oggetto dell'attenzione di Angela Artosin, ex tronista del programma, la quale desidera incontrare personalmente Ernesto Russo.

Uomini e donne: gli incroci tra il presente ed il passato

Il cavaliere napoletano di 46 anni, residente a Sabaudia, era tornato sul parterre di Maria De Filippi per corteggiare Ida Platano, ma la loro frequentazione non è andata a buon fine e Ernesto Russo è rimasto nel dating show come cavaliere del Trono Over. Alla fine della stagione, anche questa esperienza è giunta al termine, alla redazione sono giunte segnalazioni che lo hanno messo nei guai. Il cavaliere, in barba al regolamento, stava frequentando altre donne mentre partecipava al programma, il che ha portato alla sua uscita dallo show.

L'ex tronista Angela Artosi in una recente foto

L'ex corteggiatore di Ida, che in un'intervista a Casa Lollo ha ammesso di aver fatto sesso al di fuori del programma, durante la sua permanenza nell'appuntamento pomeridiano di Canale 5, ha frequentato molte dame. La sua fama di Don Giovanni ha attraversato lo schermo ed ha raggiunto una storica tronista del programma: Angela Artosin, che partecipò al Trono Classico nell'edizione 2007/2008. Già a gennaio la modella aveva espresso il suo apprezzamento per Ernesto "Se Maria lo mette sul trono andrò a corteggiarlo", disse ai suoi follower di Instagram.

Uomini e donne Ernesto Russo lascia il programma: Il silenzio di Maria De Filippi

Ieri, a distanza di mesi, Angela è tornata alla carica, ha raccontato ai suoi fans di aver scritto all'ex cavaliere durante una sua diretta su Instagram. Russo le avrebbe risposto facendole dei complimenti e raccontandole che ha seguito il suo trono. Poi, tra il serio ed il faceto, Angela Artosin ha invitato i suoi fan a scrivere a Ernesto Russo durante la prossima diretta dell'ex cavaliere: "Ditegli 'Vedrai che Angela potrà ricoprire il sogno della tua donna ideale'".