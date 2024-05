Grande Fratello, Perla e Mirko sono in crisi? "Lui è andato via senza spiegazioni". Le ultime indiscrezioni

L'ultima edizione del Grande Fratello è terminata con la vittoria di Perla Vatiero, l'ex concorrente di Temptation Island, nella casa più spiata d'Italia ha ricucito anche la sua relazione con Mirko Brunetti. I due si erano lasciati durante il docureality di Maria De Filippi. Oggi, secondo le ultime indiscrezioni, la coppia è nuovamente in crisi.

Le segnalazioni sulla crisi della coppia del Grande Fratello

L'idillio nato nel corso del programma di Alfonso Signorini, secondo queste voci, non sarebbe durato molto. Dopo aver partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia per superare una crisi che durava da qualche mese, le divergenze tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sarebbero riemerse con il ritorno al mondo reale, nonostante le dichiarazioni sulle possibili nozze. Queste sono le indiscrezioni che hanno riportato sulle loro pagine Instagram due esperti di Gossip come Amedeo Venza e Deianira Marzano che nei loro direct ricevono decine di segnalazioni dai loro follower.

Mirko e Perla durante l'ultimo falò di confronto a Temptation Island

Questa volta sotto il focus sono finiti proprio i due ex gieffini, "Mi dicono che una coppia del Gf è in forte lite in questo momento. Lui l'avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppo spiegazioni!", scrive Amedeo che non riporta i nomi della coppia ma le iniziali P.M., ovvero Perla e Mirko. Alcuni fan, fanno notare che le iniziali corrispondono anche ai cognomi di Letizia Petris e Paolo Masella, l'altra coppia nata sotto l'occhio attento del Grande Fratello.

"Non si sono lasciati, c'è una forte lite in corso da un paio di giorni. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata, e questo lo capirete poi con il tempo. Vedrete tante di quelle cose che direte 'Ah, c'aveva ragione Venza!'", ha concluso l'esperto. Lo stesso messaggio è stato ripostato dalla Marzano, quest'ultima ha voluto aggiungere una postilla che suona come un monito: "Che degrado, se lui prova a smentire gli portiamo prove e persone".