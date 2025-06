Uma Thurman: "Ecco perché non ho più fatto film d’azione dopo Kill Bill"

L'attrice torna al genere con The Old Guard 2, ma spiega perché per anni ha evitato ruoli d'azione dopo l'esperienza con Quentin Tarantino.

Dopo Kill Bill: Volume 2, Uma Thurman ha deciso di lasciare alle spalle il genere d'azione, nonostante il successo planetario ottenuto con il personaggio della Sposa.

La ragione? Una scelta ben precisa: "Non volevo ritrovarmi a girare film d'azione di serie B", ha spiegato l'attrice in una recente intervista al Tonight Show with Jimmy Fallon, promuovendo il suo ritorno nel sequel di The Old Guard.

"Quando fai un film come Kill Bill, il confronto è inevitabile e continuo. Ho pensato che sarebbe stato meglio prendere le distanze e dedicarmi ad altri ruoli".

David Carradine e Uma Thurman in una scena del film Kill Bill: Volume 2

Uma Thurman e il suo addio (e ritorno) all'action

Così, negli anni successivi, Thurman ha scelto progetti molto diversi: musical come The Producers, commedie romantiche come Quello che so sull'amore e film d'autore come Nymphomaniac e La casa di Jack di Lars von Trier. Nessuna nuova scena di combattimento, nessuna vendetta a colpi di katana. Solo ora, dopo vent'anni, l'attrice ha deciso di fare ritorno nel mondo dell'action, e il merito - dice - è tutto di Charlize Theron.

In The Old Guard 2, in uscita su Netflix, Thurman veste i panni del personaggio antagonista, Discord, e si ritrova a fronteggiare proprio Theron, che torna nei panni dell'immortale Andromache.

"Charlize era così epica nel primo film", ha raccontato. "Ho pensato che, se c'era un film per rimettermi in gioco, era questo. Non si trattava solo di fare a botte per due ore, ma di contribuire a qualcosa che stava davvero portando avanti il genere".

The Old Guard 2: Charlize Theron in azione

Una decisione presa però all'ultimo momento, che non le ha permesso di allenarsi come avrebbe voluto. "Sono arrivata sul set tardi, senza preparazione. Quando mi hanno dato una spada, ho pensato: 'Ok, si tiene ancora così, no?'" ha raccontato con autoironia. Ma nonostante la mancanza di training, Thurman si è detta entusiasta di tornare in un film d'azione con un approccio più maturo, al fianco di un cast che crede davvero in ciò che fa.