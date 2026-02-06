Pretty Lethal: Uma Thurman torna assassina in stile Kill Bill nel nuovo slasher Prime Video

Uma Thurman torna ancora una volta a vestire i panni di una temibile villain nel thriller slasher dal titolo Pretty Lethal, per Amazon Prime Video. La star di Kill Bill è una delle protagoniste del lungometraggio diretto da Vicky Jewson.

La regista ha diretto diversi episodi di The Witcher: Blood Origin, oltre ai film Born of War e Close, mentre Kate Freund si è occupata della scrittura della sceneggiatura, oltre a recitare in un ruolo. Amazon MGM Studios ha pubblicato le prime foto del film con Uma Thurman.

La nuova avventura in stile Kill Bill di Uma Thurman

In Pretty Lethal, le protagoniste sono Iris Apatow, Lana Condor, Millicent Simmonds, Avantika e Maddie Ziegler, nei panni di cinque ballerine e nemiche tra loro, che sono in viaggio verso una prestigiosa competizione di danza quando il loro autobus si guasta.

Si ritrovano costrette a cercare rifugio in un'inquietante locanda, al cui interno fanno la conoscenza di Devora Kasimer, ex prodigio del balletto che ormai vive da reclusa, interpretata da Uma Thurman. Quando si rendono conto in cosa sono incappate, le ragazze dovranno sfruttare il loro addestramento nella danza per salvare la propria vita. Il film verrà presentato a marzo al festival cinematografico SXSW.

Uma Thurman è una Beatrix Kiddo diabolica in Pretty Lethal

L'attrice, storica collaboratrice di Quentin Tarantino, è famosa soprattutto per i ruoli di Beatrix Kiddo nel dittico Kill Bill e Mia Wallace in Pulp Fiction. Di recente, Uma Thurman ha recitato in Dexter: Resurrection, The Old Guard 2, The King of Kings, e Red, White & Royal Blue.

Grazie all'interpretazione della seducente Mia Wallace in Pulp Fiction, al fianco di John Travolta e Samuel L. Jackson, Uma Thurman ricevette la candidatura la premio Oscar quale miglior attrice non protagonista nel 1995. In carriera, ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie o film per la tv grazie alla sua performance in Gli occhi della vita.