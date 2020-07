UltraPop Festival, scopriamo The Old Guard in diretta su Twitch

The Old Guard sarà protagonista dell'incontro di oggi all'UltraPop Festival a partire dalle ore 16:00. Insieme ad Andrea Guglielmino, giornalista e critico, a Sbabby, cosplayer e streamer, e ai nostri Luca Liguori e Valentina Ariete, parleremo del nuovo film originale di Netflix che vede Charlize Theron, Luca Marinelli e Matthias Schoenaerts nei panni di un gruppo di mercenari immortali. Sarà l'inizio di una nuova saga action? E se sì, cosa possiamo aspettarci dagli eventuali sequel?

The Old Guard racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere. Tratto da una graphic novel di Greg Rucka, il film presenta una scena nel trailer che ha già fatto chiacchierare molto il web, ovvero il bacio appassionato tra il nostro Luca Marinelli e Marwan Kenzari.

The Old Guard: un'immagine del film

Charlize Theron appare di nuovo nei panni di un personaggio femminile forte e combattivo, anche se dopo il flop di Aeon Flux nel 2005 ha pensato di aver finito per sempre col cinema action. In un'intervista a Hollywood Reporter la diva del nuovo titolo action di Netflix ha dichiarato infatti: "Un sacco di donne non hanno una seconda possibilità, ma quando gli uomini fanno questo tipo di film e falliscono miseramente gli vengono date continue chance di continuare a esplorare questo mondo. Questo non succede alle attrici. È brutto sentire che ti vengono strappate le opportunità di fare qualcosa che ti piace in un battibaleno, ma questa è la verità. Non è un genere che perdona, quando si tratta di donne."

Nel cast ci saranno, oltre Charlize Theron nel ruolo di Andromaca detta Andy, Matthias Schoenaerts che avrà il ruolo di Sebastian le Livre, il suddetto Marwan Kenzari che sarà Yusuf Al-Kaysani, l'italiano Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor che sarà Copley, Kiki Layne nella parte di Niles Freeman, Harry Melling che sarà Merrick e Veronica Ngo.

Tutte le info, programma ed ospiti del festival su:

ultrapopfestival.it

Seguiteci sui canali social #ultrapopfestival

UltraPop Festival su Facebook

UltraPop Festival su Instagram

Il festival sarà online sui canali Twitch:

Multiplayer su Twitch

Movieplayer su Twitch

Lega Nerd su Twitch