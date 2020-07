UltraPop Festival, Barbara Chichiarelli ospite in diretta su Twitch

Barbara Chichiarelli, uno dei volti di Suburra e Favolacce, è uno dei nuovi talenti del cinema italiano: scopriamola stasera all'UltraPop Festival su Twitch a partire dalle ore 20:00 in una chiacchierata con la nostra Valentina Ariete.

In Suburra ci ha terrorizzato grazie alla sua indecifrabile Livia, mentre con Favolacce non ci ha fatto dormire: nel 2019 l'abbiamo vista anche in Un'avventura, La Dea Fortuna, La compagnia del cigno e 1994; in nemmeno due anni Barbara Chichiarelli si è rivelata il nuovo grande talento del cinema italiano.

Favolacce: una scena

Nell'acclamatissimo Favolacce, Barbara interpreta Dalila, la moglie di Bruno Placido (Elio Germano) e madre di due ragazzi adolescenti. La loro vita, tra la scuola e gli amici, all'apparenza priva di problemi, nasconde in realtà un disagio e un'infelicità che serpeggia anche tra i loro coetanei del litorale romano dove vivono. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola: un mondo apparentemente normale dove, silente, cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l'indifferenza colpevole degli adulti.

Favolacce: perché rappresenta il futuro del cinema italiano

Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti. Di questo e di tanti altri progetti parleremo a partire dalle 20:00 su Twitch per il gran finale della prima edizione dell'UltraPop Festival!

