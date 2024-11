Noemi, alla prima d'attrice in Adorazione: "Sono cresciuta con Twin Peaks. E con Bayside School..."

L'ultimo teen drama italiano si chiama Adorazione ed è su Netflix. Una serie corale in cui sono tanto importanti i protagonisti adolescenti quanto gli adulti, i loro genitori che a volte riversano sui figli le proprie frustrazioni ed insicurezze.

La detective incaricata di far luce sul caso

Il serial fa un discorso generazionale importante a partire dalla scomparsa di Elena, l'anticonformista del gruppo che manda in allarme tutta la comunità. Compresa la madre di Vanessa, la migliore amica di Elena che vuole imitarla in tutto e per tutto ora che non c'è più; la proprietaria del ristorante dove la ragazza lavorava dopo la scuola; la poliziotta chiamata ad indagare sul caso. Abbiamo incontrato le loro interpreti per farci raccontare com'è essere gli adulti in una storia di adolescenti.

Social media: libertà o prigione?

Il personaggio di Chiara, colei a capo delle indagini sulla scomparsa di Elena, ad un certo punto scopre che la ragazzina condivideva un'app col fidanzato Enrico per tracciarsi a vicenda e sapere sempre dov'erano, su benestare del padre di lei, compreso lo scambiarsi le reciproche password. Viene da chiedersi se così non ci senta imprigionati più che liberi.

Noemi, alla prima esperienza come attrice, concorda, mentre Barbara Chichiarelli aggiunge: _"Se come succede in tanti Paesi si sta pensando di dare di una possibilità far passare una legge, il diritto alla disconnessione che parla proprio di questo, credo che questo sia il termometro per farci capire che si tratta di un qualcosa che ci si sta rivoltando contro perché nessuno di noi vuole essere reperibile 24 ore su 24. Siamo andati un pochino più in là. Io sono convinta che a breve usciranno delle altre app per far finta di non essere connessi ma poter fare il resto del lavoro.

D'altronde ci sono già i finsta (finti profili Instagram) e il finto caminetto di Netflix (che quest'anno avrà un upgrade con Lupi mannari).

Adorazione invita ad educare la prossima generazione di uomini e donne

La cantante Noemi è al suo primo ruolo

Claudia Potenza è appunto Manuela, la madre di Vanessa; Barbara Chichiarelli veste i panni di Chiara, non solo poliziotta ma anche zia di Melissa; infine Noemi interpreta Diletta, la madre di Diana e proprietaria del ristorante. Tutte quindi devono rapportarsi, da donne, con lo stesso sesso nel formare le ragazze di domani. Dice l'attrice: "Partiamo col dire che il femminile allo specchio non è facile. Non solo si possono creare delle competizioni, ma prima ancora di parlare ci sono delle 'vibrazioni', in un confronto anche quotidiano. Qualcosa che si innesca, a volte si intreccia, a volte fa boom. Non è quindi la stessa cosa crescere un maschio o una femmina ma ti dà tanti input e ti invita ad una serie di riflessioni sulla donna che sei. Un confronto difficile e complesso, ma bellissimo"

I maschi della serie

Non concorda Chichiarelli, entrando perfettamente in tema con la serie Netflix: "Credo sia più difficile essere la madre di un giovane uomo. Nel senso che poi non ci si può sottrarre da un'educazione di altro tipo. Al momento e credo per fortuna è uno degli argomenti sul tavolo. Ovvero come educare questi giovani ragazzi anche da donne per creare un rispetto futuro verso altre donne. Anche il sesso femminile è in parte colpevole di aver foraggiato il patriarcato dicendo ai loro figli cose sbagliatissime. Quindi ora abbiamo una responsabilità maggiore nei confronti dei nostri figli, soprattutto maschi".

Da Twin Peaks alla serie Netflix, i titoli cult che ci hanno cresciuto

Il cast giovane in una foto di gruppo

Dato che Adorazione si muove a metà strada tra young adult e teen drama, chiudiamo la nostra intervista chiedendo i telefilm che hanno cresciuto le tre interpreti adulte. Tutte e tre concordano sull'appuntamento settimanale di Twin Peaks - che ha molti elementi in comune con il loro show dato che tutto parte sempre da una ragazza scomparsa che fa emergere i segreti e i peccati di una cittadina. Secondo Chichiarelli si trattava di un primo approccio d'autore alla serialità, Noemi nomina Bayside School e infine, canticchiando l'iconica sigla, tutte e tre concordano su Beverly Hills, 90210.