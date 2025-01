Seguendo la ricostruzione fatta da Antonio Scurati nel suo libro, la serie M. Il figlio del secolo mostra come Benito Mussolini non si sia "fatto da sé", anzi, ma abbia costantemente goduto dell'aiuto di diverse figure chiave, rimanendo ogni volta impunito nonostante i numerosi crimini commessi. Una grande responsabilità nella sua ascesa ce l'ha sicuramente re Vittorio Emanuele III di Savoia, che non lo fermò all'epoca della Marcia su Roma. In una sfera più privata, invece, una vera e propria mentore è stata Margherita Sarfatti.

Su Sky e NOW in 8 episodi, il regista Joe Wright e gli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino ci mostrano la storia di questa donna meno conosciuta ai più, ma che fu determinante. Critica d'arte, dai gusti raffinati e una vasta cultura, fu lei a plasmare Mussolini, correggendo i suoi articoli e discorsi, introducendolo nei "salotti buoni" dell'Italia bene.

A interpretarla nella serie è Barbara Chichiarelli, che, come il collega Luca Marinelli, cambia accento d'origine, diventando veneta. Margherita, così come la moglie di Mussolini, Rachele, e il suo braccio desto, Cesare Rossi, che hanno i volti di Benedetta Cimatti e Francesco Russo, sono stati delle rocce per il Duce. Anche se non ha ripagato il loro amore e fiducia. Gli attori ce ne parlano nella nostra intervista.

M. Il figlio del secolo: intervista a Benedetta Cimatti, Francesco Russo e Barbara Chichiarelli

Nella serie M. Il figlio del secolo emerge molto chiaramente come Mussolini sia stato aiutato da un'impunità quasi sfacciata: ogni volta che qualcuno ha avuto il potere di fermarlo non l'ha fatto. Questa opera può quindi servire come monito ad agire?

Barbara Chichiarelli: "Credo che l'epilogo, la scena finale, racconti proprio questo. Siamo responsabili, tutti. Tutti noi come cittadini. Nel momento in cui andiamo a votare siamo responsabili".

Chi è Margherita Sarfatti

Come dicevamo, Margherita Sarfatti è stata, oltre che una critica d'arte, anche l'amante di Mussolini. L'ha aiutato e ispirato in modo determinante. Salvo poi venire messa da parte. Di più: la donna era ebrea e il Duce, nel 1938, promulgò le leggi razziali. Come è stato possibile che una personalità del genere rimanesse tanto affascinata da una natura così violenta?

Chichiarelli: "Fu addirittura il marito di Margherita Sarfatti ad attenzionare questo giovane romagnolo. Dicendole: guarda che questo ragazzo secondo me diventerà veramente una persona importante, un politico da tenere sott'occhio. Quindi lei fu affascinata subito dal suo carisma, dalla sua verve, dalla sua sfacciataggine, dal suo essere anche una persona spregiudicata e questo si vede dalle parole che usa sin dall'inizio. Questo è stato il fascino iniziale. Dopodiché c'è una complessità: sia a livello storico che relazionale, per capire poi come siamo arrivati lì. Però è indubbio che lei fosse affascinata da lui. Questo si percepisce sin dall'inizio e poi degenera il tutto. Degenera Mussolini e la sua gestione del potere, quindi arriviamo alle leggi razziali e, in qualche modo, anche lei si ritrova veramente di fronte a uomo che non sa più chi sia".

Cesare Rossi, il braccio destro di Mussolini

Tutti i grandi leader hanno sempre un fedele braccio destro: per Mussolini, almeno all'inizio, è stato sicuramente Cesare Rossi, con cui sono stati socialisti insieme e hanno fondato il giornale Il Popolo d'Italia e il Fascismo stesso. Anche nella serie si vede come il Duce conti molto sull'intelligenza dell'amico, ma contemporaneamente se ne guardi. L'intelligenza è una qualità utile ma scomoda per il potere? Francesco Rossi: "Certo. A un certo punto bisogna trovargli una prigione d'oro. Per il potere che vuole agire completamente libero è sicuramente una minaccia. E il Duce le persone scomode le mandava al confino".

Rachele, la moglie del Duce

Benedetta Cimatti ha invece il ruolo difficile di Rachele, moglie di Mussolini. La sua "colonna". Salvo poi abbandonarla, lei e i tre figli, per inseguire la politica e la propria ascesa. Di origini più umili, anche lei comunque è rimasta fino all'ultimo con lui. Un'altra donna conquistata dal suo carisma? L'attrice: "Credo che lei ci sia cascata con tutte le scarpe, come si dice. E, rispetto al rapporto con le altre donne, rappresenta una realtà molto diversa. Più intima e anche più violenta. Perché si è fatta trascinare da quest'uomo, che ha tentato di uccidersi e di uccidere tutta la famiglia perché non gli consentivano di stare con Rachele. Quindi addirittura lei fa un vanto di questo gesto. Diceva a se stessa di essere fondamentale per lui, un pilastro. E credo che, all'interno della violenza che lei subiva, questo le bastasse ad accettarlo. E poi, in qualche modo, a subirne il fascino".