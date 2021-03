UltraPop Festival 2021, il discusso cinema di Zack Snyder stasera su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 ci regala in chiusura di giornata un dibattito che anima da anni il pubblico di cinefili: il cinema di Zack Snyder è valido o no? Il regista è un eroe o un villain?

Snobbato, idolatrato, il regista che tanti amano odiare o esaltare. Quando si parla di Zack Snyder non ci sono vie di mezzo. In occasione dell'uscita del suo nuovo Justice League, ne parliamo con diversi grandi esperti di cultura pop, introdotti da Valentina Ariete: Roberto Recchioni, Alessandro Apreda, Nanni Cobretti e Roby Rani. Zack Snyder's Justice League è più o meno il titolo del momento: è la director's cut di Justice League, il cinecomic che nel 2017 aveva ricevuto moltissime critiche. A causare problemi al risultato finale era stato l'avvicendamento in fase di post-produzione tra Zack Snyder, il regista accreditato, e Joss Whedon. Questa Justice League: Director's Cut è dunque l'effettiva "rivincita" di Snyder.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Di questo e di molto altro parleremo nell'appuntamento all'Ultrapop Festival 2021, live alle ore 22:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.