L'ultima missione - Project Hail Mary, svelato il cameo di questa star Premio Oscar

L'ultima missione - Project Hail Mary ha conquistato il box-office nell'ultimo weekend di programmazione, con i registi che adesso stanno lentamente svelando i segreti che hanno circondato la produzione.

Uno di questi riguarda la partecipazione a sorpresa di una star Premio Oscar con un cameo vocale e di come Phil Lord e Chris Miller sono riusciti a convincerla a prendere parte alla pellicola con Ryan Gosling protagonista.

Venezia 2019: un primo piano di Meryl Streep sul red carpet di The Laundromat

Meryl Streep e il cameo vocale in L'ultima missione - Project Hail Mary

Nel corso della pellicola, l'attrice tre volte Premio Oscar ha prestato la sua voce automatizzata a un alieno dall'aspetto simile a un ragno di roccia.

Il film di fantascienza uscito nelle sale il 19 marzo con reazioni positive da parte del pubblico e della critica (leggete la nostra recensione di L'ultima missione - Project Hail Mary), vede protagonista un insegnante diventato astronauta che si risveglia a bordo di un'astronave senza ricordare come ci sia arrivato. Mentre scopre gli obiettivi della sua missione, stringe un'insolita amicizia e alleanza con una forma di vita extraterrestre intelligente, che chiama Rocky.

Una volta che il dottor Ryland Grace (Gosling) ha ideato un sistema di traduzione computerizzato per comunicare con Rocky, che emette vibrazioni musicali come modalità di comunicazione, sceglie da un menu preselezionato di voci, una delle quali è quella dell'attrice Streep.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: Ryan Gosling in un'immagine

Come i registi hanno convinto Streep a partecipare

"Abbiamo cercato di immaginare delle voci che potessero essere precaricate in una sorta di traduttore con sintesi vocale", ha raccontato Lord.

È stato allora che il duo di registi ha avuto un'illuminazione: "E poi abbiamo [pensato]: 'Non sarebbe divertente coinvolgere Meryl Streep?' E Ryan ha semplicemente detto: 'Lei può fare qualsiasi cosa', ed era perfetto", ha spiegato Miller. "Quindi ci siamo detti: 'Ok, bene, ora dobbiamo chiedere a Meryl Streep', e allora ti viene in mente: 'Ok, Amy Pascal, la nostra partner di produzione nel film, aveva già lavorato con lei - in molti film, come The Post e altri - quindi aveva un rapporto con lei. Quindi ci siamo detti: 'Amy, devi...'". Lord ha interrotto, ridendo: "Non avete mai visto un gruppo di registi procrastinare così a lungo. E poi lei l'ha fatto, ed è stata meravigliosa".

Miller ha concluso dicendo che Streep era pronta per il cameo a sorpresa, senza essere accreditata: "Ed è stata davvero divertente, premurosa e giocosa e ha fatto un milione di versioni diverse: 'Ne farò altre. Volete che provi questa? Proviamo quella?'".

Project Hail Mary è il miglior debutto al box-office del 2026

Il film di Amazon MGM Studios con protagonista Ryan Gosling, ha debuttato con un ottimo incasso pari a 140,9 milioni di dollari in tutto il mondo. La cifra rappresenta il miglior risultato ottenuto da un titolo prodotto dagli studios in questo 2026. È anche uno dei migliori esordi al botteghino per un titolo non appartenente a nessun franchise preesistente.