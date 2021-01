Tyler Rake 2: il regista del film con Chris Hemsworth svela quando inizieranno le riprese

Tyler Rake 2 verrà realizzato e il regista Sam Hargrave ha ora svelato che le riprese del sequel del progetto targato Netflix si svolgeranno in autunno.

Il film aveva ottenuto degli ottimi dati di ascolto sulla piattaforma di streaming, dove era diventato in breve tempo il lungometraggio originale più visto di sempre.

Anthony e Joe Russo sono i produttori di Tyler Rake, progetto ispirato alla graphic novel Ciudad di cui sono autori in collaborazione con Ande Parks, mentre le illustrazioni sono firmate da Fernando León González.

Il regista Sam Hargrave, intervistato da Collider, ha ora spiegato: "L'intenzione è sempre di iniziare le riprese in autunno, in base alla situazione del COVID. Quello è il limite di tutti attualmente, ma stiamo proseguendo con il progetto e dovremmo girare in autunno".

Il primo capitolo del lungometraggio action Tyler Rake mostra l'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe nella parte di un mercenario che viene ingaggiato per salvare il figlio (Rudhraksh Jaiswal), che è stato rapito, di un noto criminale. La situazione porterà il protagonista interpretato da Chris Hemsworth a intraprendere un viaggio a Dhaka, Bangladesh, e a stringere un'amicizia improbabile con il ragazzo.

Il filmmaker ha poi aggiunto: "Joe Russo sta ancora scrivendo la sceneggiatura. Siamo tutti entusiasti all'idea di leggerlo. Ne ho lette varie versioni, ma sono eccitato di leggere ciò che diventerà. Non vediamo l'ora di ritornare sul set e speriamo di poter offrire un'altra avventura piena di azione ambientata nel mondo di Tyler Rake".