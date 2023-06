Tyler Rake 2: le critiche dei fan sui social media, ecco cosa non è piaciuto

Gli utenti di Netflix stanno esprimendo la loro frustrazione muovendo delle critiche nei confronti di un personaggio in particolare del nuovo film di Chris Hemsworth: Tyler Rake 2. Il sequel di Tyler Rake del 2020, disponibile in streaming da questo venerdì, segue il mercenario Tyler Rakes che intraprende una missione per salvare una donna e due bambini intrappolati in una prigione georgiana.

Tyler Rake 2: Chris Hemsworth in una scena

Il film ha ricevuto recensioni migliori rispetto al primo capitolo ed è balzato in cima alle classifiche mondiali di Netflix appena due giorni dopo l'uscita. Tuttavia, c'è un aspetto frustrante che i fan hanno aspramente criticato sui social: molti considerano il personaggio di Sandro (interpretato da Andro Japaridze) uno dei "più fastidiosi" nella storia del cinema.

È stato anche fatto notare che, il personaggio di Japaridze riesce sempre miracolosamente ad evitare di ferirsi, a differenza di tutti gli altri, come ha fatto notare un utente su Twitter: "L'unica cosa fastidiosa di Tyler Rake 2 è che questo ragazzo non si fa neanche un graffio mentre la sua famiglia viene costantemente ferita".

Tyler Rake 2: Chris Hemsworth in una scena

"Ho appena finito Tyler Rake 2 e Sandro è un personaggio troppo fastidioso", ha scritto un altro fan, mentre un terzo ha osservato: "Odio i bambini stupidi nei film, soprattutto nelle scene serie, e devo dire che in questo frangente Sandro è il peggiore dell'intera storia del cinema".