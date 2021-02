Tye Sheridan nel cast del film The Tender Bar, diretto da George Clooney?

L'attore Tye Sheridan sembra sia entrato a far parte del cast di The Tender Bar, il nuovo film diretto da George Clooney.

Tye Sheridan sembra stia concludendo le trattative con la produzione di The Tender Bar, il nuovo film diretto da George Clooney che si basa sull'autobiografia scritta da J.R. Moehringer.

Nel cast del progetto sembra potrebbe esserci anche Ben Affleck che dovrebbe interpretare il protagonista.

The Tender Bar segue la storia di un bambino di otto anni che cresce a Long Island e va alla ricerca del padre in un bar della città, stringendo invece amicizia con dei clienti che diventano per lui delle figure paterne. Il bambino cerca inoltre di trovare un modo per andare avanti nella propria vita e accettare l'amore della madre, una donna single.

La sceneggiatura di The Tender Bar è scritta da William Monahan, già nel team di autori di The Departed, Body of Lies ed Edge of Darkness.

Amazon ha ottenuto i diritti del progetto che riporterà George Clooney dietro la macchina da presa dopo Midnight Sky, il film prodotto da Netflix, di cui potrebbe essere uno degli interpreti.

Tye Sheridan, prossimamente, sarà tra gli interpreti del film The Things They Carried, che verrà diretto da Rupert Sanders e può contare su una sceneggiatura firmata da Scott B. Smith (A Simple Pan). Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021 in Tailandia.

Il lungometraggio racconta la storia dei giovani dell'Alpha Company, che dovevano passare di villaggio in villaggio e affrontare caos, confusione, problemi fisici e mentali, e conseguenze emotive mentre combattevano per la propria sopravvivenza e cercavano di mantenere la propria innocenza e sanità mentale.