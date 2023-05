Twisters: Kiernan Shipka e Maura Tierney tra i nuovi arrivi nel cast

Il cast di Twisters si è arricchito con nuovi arrivi prestigiosi che comprendono le star del piccolo schermo Maura Tierney e Kiernan Shipka.

Le due attrici sono tra gli interpreti annunciati oggi dalla produzione del sequel del disaster movie del 1996.

Il cast del sequel

I nomi precedentemente annunciati come protagonisti di Twisters erano quelli di Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea e Daryl McCormack.

I nuovi arrivi, invece, sono Maura Tierney (The Affair), Harry Hadden-Paton (Downton Abbey), Sasha Lane (American Honey), Kiernan Shipka (Mad Men), Nik Dodani (Atypical), David Corenswet (Pearl), Tunde Adebimpe (Spider-Man: Homecoming) e Katy O'Brian (The Mandalorian).

Disaster Movies: 5 film disastrosi che sono diventati (s)cult...

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama del film che verrà diretto da Lee Isaac Chung (Minari) da una sceneggiatura di Mark L. Smith (The Revenant). Nel team della produzione del sequel, in arrivo nelle sale americane il 19 luglio 2024, ci saranno anche Frank Marshall e Pat Crowley.

Twister, scritto da Michael Crichton e diretto da Jan de Bont, aveva incassato oltre 494 milioni di dollari ai box office mondiali.