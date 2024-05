Twisters: annunciata la classificazione del sequel con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones

La fine di maggio sta per inaugurare la stagione dei blockbuster estivi e tra i titoli più attesi spicca senza dubbio Twisters, un sequel a sé stante del classico disaster movie di Jan de Bont uscito nel 1996. Nelle scorse settimane sono stati pubblicati trailer e vario materiale promozionale sul film diretto da Lee Isaac Chung.

Twister era basato sull'idea di Michael Crichton (Jurassic Park) e Anne Marie-Martin e raccontava la storia di Jo Harding (Helen Hunt), una scienziata impegnata in alcune ricerche sul comportamento dei tornado. Per cercare di localizzarli si affida all'ex marito Bill (Bill Paxton). Il film di de Bont si avvaleva di tecniche all'avanguardia nel campo degli effetti speciali, e venne candidato a due Oscar (miglior sonoro e migliori effetti speciali).

Classificazione

Il sequel proseguirà nella contrapposizione tra essere umano e natura ma la narrazione sarà slegata da quella del primo film. Nel frattempo, Film Ratings ha proposto una classificazione PG-13, vietato ai minori di 13 non accompagnati da un adulto, per 'azione intensa e pericolo, alcuni linguaggi e immagini di ferite'.

Primo piano di Daisy Edgar-Jones ne La ragazza della palude

Twisters segue la storia di Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), un'ex cacciatrice di tempeste tormentata da un devastante incontro con un tornado durante gli anni del college, e che ora studia i modelli delle tempeste sugli schermi in totale sicurezza a New York. Tuttavia, la giovane viene attirata nuovamente nelle lande sconfinate americane dall'amico Javi (Anthony Ramos), per testare un nuovo rivoluzionario sistema di tracciamento. Incontrerà Tyler Owens (Glen Powell), carismatico e spericolato divo dei social media che ama pubblicare le sue avventure di caccia alle tempeste con il suo rumoroso team. Lo scatenarsi della stagione delle tempeste scatenerà fenomeni terrificanti e Kate e Tyler si troveranno ad incrociare i percorsi che convergono in Oklahoma e inizieranno una lotta alla sopravvivenza.

Nel cast anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, David Corenswet e Maura Tierney.