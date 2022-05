Twisted Metal: la star di Spider-Man Thomas Haden Church nel cast

La serie tv Twisted Metal celebra l'ingresso nel cast dell'interprete di Spider-Man Thomas Haden Church. La serie è uno dei tanti progetti live-action che PlayStation sta realizzando come parte di un'iniziativa per espandersi al di là del mondo dei videogame. Dopo il live-action Uncharted, PlayStation sta attualmente collaborando a un adattamento televisivo di The Last of Us, che sarà presentata in anteprima su HBO nel 2023.

Thomas Haden Church in un primo piano tratto dal noir Killer Joe

Comicbook rivela l'ingaggio di Thomas Haden Church, star of Spider-Man 3 e Spider-Man: No Way Home, in Twisted Metal nel ruolo dell'Agente Stone. Il personaggio è apparso nel primo videogame di Twisted Metal nei panni di un agente segreto britannico simile a James Bond.

A quanto pare il nuovo adattamento televisivo cambierà la provenienza di Stone, trasformandolo in un agente americano, poiché un comunicato stampa lo descriveva come "un uomo di legge tagliente che pattuglia le autostrade degli 'Stati divisi d'America' ​​per ristabilire la legge e l'ordine."

"L'agente Stone è un freddo e inflessibile poliziotto autostradale post-apocalittico che governa le strade con lingua d'argento e pugno di ferro, perseguendo anche i più piccoli crimini con i giudizi più severi", si legge nella descrizione del personaggio. "Stone non si fermerà davanti a nulla per riportare la legge e l'ordine negli Stati divisi d'America e ucciderà chiunque sul suo cammino sfidi il suo potere".

Nello show Thomas Haden Church affiancherà Anthony Mackie (John Doe) e Stephanie Beatriz (Quiet). Twisted Metal sarà una serie brillante della durata di mezz'ora a episodio firmata dal team di Deadpool e Zombieland che dovrebbe approdare su Peacock nel 2023.