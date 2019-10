Twin Peaks: Showtime sta pensando a una quarta stagione?

Showtime starebbe valutando la possibilità di produrre una quarta stagione di Twin Peaks.

I segreti di Twin Peaks: Laura Dern e Kyle McLachlan

Il ritorno di Twin Peaks sul piccolo schermo è stato accompagnato da un incredibile clamore. Le bizzarrie, l'oscurità e l'humor della serie creata da David Lynch sono stati riproposti al pubblico ventisette anni dopo il lancio della prima stagione con giudizi entusiastici da parte della critica (qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Twin Peaks). Quello che è stato presentato come un esperimento unico, potrebbe trovare un seguito.

Secondo Wegotthiscovered, Showtime starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di mettere in produzione una quarta stagione di Twin Peaks. David Lynch sarebbe pronto a tornare a reimmergersi nel folle universo e con lui potrebbe fare ritorno gran parte del cast. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma secondo una fonte anonima il quarto capitolo della serie tv potrebbe debuttare nel corso del 2020.

Twin Peaks: i nostri ricordi della serie di David Lynch, tra misteri e segreti

Dopo il lancio nel 1990, Twin Peaks è andato avanti per due stagioni più un film prequel, Fuoco cammina con me, uscito nei cinema. Nel 2017 Showtime ha riportato in vita la serie tv con una terza lunga e complicata stagione evento firmata dai creatori creators David Lynch e Mark Frost. Lynch ha lasciato aperta la porta a un possibile seguito, che ora potrebbe diventare realtà grazie a Showtime. Restiamo in attesa di conferme o smentite.