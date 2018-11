Twin Peaks: la bara di Laura Palmer all'asta per 1.000 dollari

E' in arrivo un'asta che farà impazzire gli appassionati di serie tv. L'asta, annunciata da Prop Store, metterà a disposizione degli acquirenti una serie di cimeli di show televisivi, memorabilia e abiti di scena. Tra questi uno degli oggetti più curiosi sul mercato è la bara di Laura Palmer ne I segreti di Twin Peaks, la cui base d'asta è di 1.000 dollari, ma chi vuol spendere meno potrebbe portarsi a casa l'insegna del Great Northern Hotel.

Gli oggetti in vendita nell'asta saranno moltissimi, si va dal giacchetto verde dell'Enigmista indossato da Frank Gorshin nella serie tv Batman (base d'asta 50.000 dollari) al disruptor dei Klingon nell'originale Star Trek, che richiede un'offerta iniziale di 15.000 dollari. Più economica la tuta di Superman indossata da Dean Cain in Lois & Clark che parte da 4.000 dollari.

Chi ama Ai confini della realtà non potrà farsi sfuggire il trucco prostetico usato nell'episodio Eye of the Beholder. Tra elmetti dei Power Rangers e oggetti di scena di X-Files ce n'è davvero per tutti i gusti. L'asta prenderà il via il 1 dicembre.

