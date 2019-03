Twin Peaks 3: Kyle MacLachlan ha usato le mani per rendere la scena di sesso più divertente

Il revival di Twin Peaks prevedeva la presenza di alcune scene di sesso piuttosto imbarazzanti tra Kyle MacLachlan e Naomi Watts, l'attore ha perciò escogitato un modo per renderle più divertenti usando... le mani. Chi ha seguito il revival ricorderà la riscoperta del sesso tra Janey-E Jones e il marito Dougie, attività da tempo sopita nel loro matrimonio prima dell'arrivo del nuovo Dougie. La sequenza intima e un po' imbarazzante è stata resa più divertente da Kyle MacLachlan e dalle sue mani.

"Per via del letto, le mani di Dougie rimbalzavano un po'. Così il direttore della fotografia Peter Deming è venuto da me e mi ha detto 'Continua a far andare le mani. E' davvero divertente.'"

Parlando di Dougie, alter ego dell'Agente Speciale Dale Cooper di cui abbiamo fatto la conoscenza nel revival di I segreti di Twin Peaks, MacLachlan ha specificato: "E' un personaggio in continua ricerca. Ovunque ci troviamo mi chiedo 'Come reagirà a questo ambiente e a questa situazione? Per lui ogni cosa accade per la prima volta. E' come un bambino, non sa niente, per lui tutto è un'esperienza incredibile."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!