Noi 2: la Rai annuncia la cancellazione della serie con Lino Guanciale

Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, ha annunciato la cancellazione della serie con Lino Guanciale che aveva ottenuto un buon successo in streaming.

Noi 2, la seconda stagione della fiction italiana ispirata alla serie americana This is us, è stata cancellata: con la presentazione dei nuovi palinsesti ufficiali, la Rai ha rivelato che tra i titoli che sono stati cancellati dalla programmazione c'è anche lo show con Lino Guanciale.

La prima stagione della fiction è stata trasmessa quest'anno su Rai 1 e ha ottenuto una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori, con uno share del 16/18%. Questi numeri non sono all'altezza delle serie normalmente proposte da Rai e, per quanto siano comunque buoni, non rispecchiano il successo degli altri progetti di Guanciale.

Noi: Lino Guanciale in una scena della serie

Il successo della serie sulla piattaforma streaming di Rai non è bastato ad assicurare a Noi una seconda parte che, se fosse stata approvata, sarebbe stata trasmessa in prima serata su Rai 1 nel corso della prossima stagione televisiva.

La conferma della cancellazione di Noi è arrivata attraverso le parole di Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, che durante la conferenza stampa di questa mattina ha annunciato cancellazione della fiction: "La seconda stagione non l'ho voluta fare, anche se è andata bene su RaiPlay. Penso di aver fatto bene".