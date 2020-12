Twilight: i fan di Taylor Swift pensano che il video di Willow sia ispirato alla saga

Alcuni fan di Taylor Swift hanno notato una somiglianza tra l'atmosfera e il look dell'artista nel video musicale di Willow e la saga di Twilight.

Nella giornata di ieri la cantautrice ha presentato il suo nuovo album Evermore e il primo singolo è stato accompagnato da alcune immagini molto suggestive ora al centro delle supposizioni.

A suscitare i commenti di molti utenti online è stata la scelta di creare per Willow delle scene innevate percorse da Taylor Swift mentre indossa un mantello in velluto.

Su Twitter c'è quindi chi ha immediatamente associato le immagini a quelle dei Vulturi, il clan dei vampiri che tra le pagine dei romanzi di Twilight si scontrano con i Cullen. Le creature immortali, dopo gli eventi di New Moon, vengono infatti attirati dalla storia di Edward e Bella e dai poteri della famiglia del giovane vampiro interpretato da Robert Pattinson. In Breaking Dawn, inoltre, sono coinvolti in un equivoco quando Renesmee, la figlia dei due protagonisti, viene scambiata per una bambina trasformata in vampiro andando contro le regole stabilite da secoli, senza poter immaginare che fosse stata concepita in modo naturale, arrivando a Forks con intenti non certo pacifici.

Online è apparsa anche un'immagine modificata in cui Taylor Swift viene posizionata all'interno del clan creato da Stephenie Meyer.

Per ora l'artista non ha svelato le sue fonti di ispirazione per il video e sarà curioso scoprire se esiste veramente un legame con la storia d'amore di Edward e Bella, tornata alla ribalta dopo la pubblicazione del romanzo Midnight Sun.