Twilight, Taylor Lautner: 'Il successo del franchise mi ha fatto passare la voglia di uscire di casa'

Durante un'intervista a Yahoo Life Taylor Lautner ha raccontato l'impatto che il successo ottenuto dalla saga di Twilight ha avuto sulla sua salute mentale. L'attore - che ha interpretato l'affascinante licantropo Jacob Black nella celebre saga tratta dai libri di Stephenie Meyer - quando è stato ingaggiato per il ruolo nel primo film del 2008 Twilight aveva circa 16 anni e già aveva iniziato ad avere problemi con l'ansia a causa dell'eccessiva attenzione mediatica.

"Non avevo mai pensato prima alle ripercussioni che il successo avrebbe potuto avere sulla salute mentale di un individuo. Ai tempi non c'era tempo per pensare a nulla. A partire dall'età di 16 anni, era normale per me voler andare a prendere un caffè, ma anche avere dieci paparazzi che mi seguivano. Cominciai a lottare con l'ansia. La fama mi ha spinto piano piano a non voler uscire, non voler andare al cinema, non voler andare a mangiare fuori. Ho iniziato gradualmente a rinchiudermi in casa mia", ha confessato l'attore.

La moglie e le difficoltà durante la pandemia

Lautner ha incontrato la sua attuale moglie, l'infermiera Taylor Dome, nel 2018. Quando è scoppiata la pandemia, la coppia si è ritrovata a dover affrontare una crisi. La moglie, che in passato aveva vissuto esperienze traumatiche tra cui il suicidio della sua migliore amica del liceo, dopo aver lavorato come infermiera nei reparti Covid per 12 ore al giorno ha raggiunto un punto di rottura. Dopo un anno di lavoro intenso durante la pandemia, Dome ha lasciato l'ospedale perché le era stato diagnosticato "un grave disturbo da stress post-traumatico, depressione a ansia a causa dell'intenso lavoro in ospedale", ha rivelato lei stessa.

Nonostante le difficoltà, Lautner e Dome si sono sostenuti a vicenda e hanno potuto contare sul sostegno dei loro amici: "Per fortuna ci siamo potuti appoggiare alla nostra comunità di amici. Ribadisco sempre che questa è stata la cosa più importante che abbiamo imparato negli ultimi due anni: quanto sia importante la comunità, e avere quell'interazione umana, conversazioni profonde e vulnerabili e uno spazio sicuro", ha detto Dome.

La carriera

La svolta alla carriera di Taylor Lautner è avvenuta con la saga di Twilight in cui ha recitato dal 2007 fino al 2012. Per interpretare il ruolo dell'attraente licantropo ha dovuto sostenere una dieta da incubo che gli ha fatto mettere su 15 chili di muscoli. Contemporaneamente ha recitato nella commedia romantica del 2010 Appuntamento con l'amore, sul set del film ha incontrato la sua vecchia fiamma Taylor Swift. Nel 2011 l'attore ha recitato in Abduction - Riprenditi la tua vita, nel 2015 in Traces e l'anno seguente ha interpretato il dottor Cassidy Cascade nella serie Scream Queens. Dopo una pausa dal cinema Lautner è tornato sul grande schermo nel 2022 con la commedia sportiva Home Team.