Twilight: Taylor Lautner e le nozze da sogno in un vigneto

L'attore Taylor Lautner e la sua fidanzata di sempre Taylor Dome sono convolati a nozze l'11 novembre. L'ex licantropo Jacob della saga Twilight ha finalmente coronato il suo sogno d'amore, scambiando le promesse con la sua sposa in una location super romantica: l'Epoch Estate Wines, fuori Paso Robles, in California, come rivelato dal Daily Mail.

"E proprio così, tutti i miei desideri si sono avverati" - ha postato su Instagram Taylor Lautner a corredo della foto della proposta di matrimonio, foto che ha condiviso anche la neo sposina Taylor Dome con queste parole: "Il mio migliore amico in assoluto...non vedo l'ora di passare l'eternità con te!". Come riporta Daily Mail, all'evento erano presenti un centinaio di invitati ma ancora non è chiaro se ci fossero anche gli ex colleghi Robert Pattinson e Kristen Stewart.

La coppia aveva reso pubblica la relazione nel 2018, ma Lautner ha ammesso di aver incontrato Taylor Dome mentre era in pausa dalla recitazione: "Volevo fare un passo indietro, godermi la vita e passare un po' di tempo con la mia famiglia e i miei amici. È stata mia sorella Makena a presentarci. Mi ha chiamato e mi ha detto 'Ho trovato la tua futura moglie. Devi conoscere questa ragazza'. E il resto è storia"

Taylor Lautner e Taylor Dome: galeotto fu Twilight

Un primo piano di Taylor Lautner in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2

Lei è un'infermiera diplomata, lui è stato il colpo di fulmine di milioni di ragazzine ai tempi di Twilight. Il loro è stato un incontro da sogno e la Dome ha ammesso al Kelly Clarkson Show di sapere già chi fosse Lautner al momento del loro primo incontro. La donna era infatti una fan di Twilight fin dal primo film e infatti nel novembre 2020 ha condiviso su Instagram una foto d'epoca in cui indossa una felpa della saga con la didascalia: "#tbt #twilightforever".

Non solo, in un video del 2022 Taylor Dome, in un esilarante video Instagram, ha ammesso di essere stata in un primo tempo team Edward (Robert Pattinson) e solo successivamente di aver cambiato in favore di Jacob (Lautner). Il video - che segue il trend "mostra la tua cotta d'infanzia e poi con chi sei finita" e ha come titolo "Credo sia arrivato il momento di confessare..." - inizia, infatti, con una carrellata di foto di Pattinson nei panni del vampiro Cullen e solo alla fine con quelle del futuro marito". Il commento di Lautner è fenomenale: "Era ora che vincessi qualcosa!".