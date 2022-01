Taylor Lautner: "Da quando Twilight è su Netflix gli adolescenti hanno iniziato a riconoscermi per strada"

Nel numero di questa settimana della rivista People, Taylor Lautner ha parlato della nuova generazione di fan che è stata esposta per la prima volta a Twilight dopo che la serie di film fantasy sui vampiri è approdata su Netflix.

Taylor Lautner in uno dei film di Twilight

"Prima che i film fossero su Netflix, ad essere onesti, erano principalmente le 'Twi-moms', le mamme che adoravano Twilight, a fermarmi per strada", ha rivelato scherzosamente Lautner, 29 anni. "Mentre adesso, devo dire che si... vengono continuamente riconosciuto e fermato da moltissimi adolescenti, come accadeva dieci anni fa".

Lautner ha interpretato il lupo mannaro Jacob Black in tutti e cinque i film di Twilight, giocando un ruolo fondamentale nel triangolo amoroso con Kristen Stewart nei panni di Bella Swan e Robert Pattinson nei panni di Edward Cullen. Dopo l'uscita dell'ultimo film del franchise nel 2012, Lautner ha recitato in altre pellicole e in due programmi televisivi - Cuckoo e Scream Queens - prima di prendersi una pausa dalla recitazione nel 2016.

Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, Kristen Stewart e Taylor Lautner in una scena

"Non credo sia stata una decisione consapevole, ma per me aveva senso in quel momento della mia vita", Ha spiegato Taylor Lautner. "Ho iniziato a recitare quando ero ancora un bambino e non mi sono mai fermato fino all'età di vent'anni. Sono molto grato per quello che ho vissuto, ma volevo fare un passo indietro e godermi la vita e passare un po' di tempo con la mia famiglia e i miei amici. Ho anche incontrato la mia attuale fidanzata, quindi direi che tutto ha funzionato alla grande".