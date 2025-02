Taylor Lautner diventa un cacciatore di licantropi in una nuova serie tv

Taylor Lautner sarà il protagonista di una serie tv molto originale ispirata alla fama ottenuta grazie alla saga di Twilight e in cui avrà il ruolo di un cacciatore di licantropi.

Il progetto è in fase di sviluppo tra le fila di Amazon MGM Studios e sarà prodotto da Tornante, che ha già portato al successo BoJack Horseman.

Cosa racconterà Taylor Lautner: Werewolf Junter

I produttori hanno condiviso la sinossi ufficiale della serie in cui si anticipa l'unione tra realtà e fantasia.

Nella descrizione si spiega infatti che, dopo aver concluso le riprese dell'ultimo film di Twilight, Taylor Lautner sembra essere scomparso, dando il via alle ipotesi dei fan e dei tabloid. La verità sarà però più folle rispetto a ogni possibile teoria. Taylor non si è concesso infatti una pausa per pensare alla propria salute mentale, ma si stava preparando per la sua vera vocazione... Taylor Lautner: cacciatore di licantropi.

Jacob e Bella in Twilight

L'attore, interpretando se stesso, si ritroverà alle prese con una società segreta composta da persone che danno caccia ai licantropi e ora i membri hanno bisogno della sua esperienza. Mentre cerca di gestire la sua doppia vita - attore di Hollywood di giorno e guerriero sovrannaturale di notte - Taylor dovrà fare i conti con l'ironia estrema: combattere le stesse creature che lo hanno reso famoso. Tra il tentativo di salvare il mondo, dare nuova linfa alla carriera e all'amore, l'attore affronta la domanda più importante: cosa accade quando il tuo ruolo più importante diventa il tuo più grande nemico?

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett saranno registi e produttori della serie tramite la loro Radio Silence.

La carriera di Taylor

Lautner è diventato famoso molto giovane grazie al ruolo di Jacob Black, il ragazzo che scopre di potersi trasformare in un lupo dopo l'incontro con Bella Swan e mentre i vampiri iniziano a uccidere nella città di Forks.

I film di Twilight hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo. Taylor ha poi recitato in progetti come The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, Abduction, Scream Queens, Cuckoo e My Own Worst Enemy.