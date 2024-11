Twilight, per Taylor Lautner Bella doveva finire con Jacob: "Edward? Si fotta!"

Taylor Lautner ancora una volta non si è lasciato sfuggire una delle più celebri tendenze su TikTok. L'ex-Twilight ha rispolverato la vecchia rivalità tra il Team Edward e il Team Jacob aggiungendosi a tutti gli altri video condivisi dai fan sul social.

La nuova tendenza consiste nell'inserire una dichiarazione controversa in un testo e poi "accidentalmente" girare la fotocamera dello smartphone per rivelare chi è. Per la sua interpretazione, Lautner ha postato un filmato della scena del matrimonio di Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robbert Pattinson) con un testo che diceva: "Onestamente, al diavolo Edward. Bella avrebbe dovuto finire con Jacob". La prospettiva passa poi a Lautner che armeggia con la telecamera, rivelando che è proprio lui a sostenere il Team Jacob.

Per chi non lo sapesse, Lautner ha interpretato il vampiro Jacob nei film della Saga di Twilight. Era un potenziale interesse amoroso per il personaggio della Stewart, Bella Swan, che alla fine si unisce alla congrega dei vampiri Cullen quando decide di seguire Edward come suo amore per sempre. Con l'uscita dei libri di Stephenie Meyer e dei film che hanno reso la serie un fenomeno culturale, i fan si sono schierati tra il Team Jacob e il Team Edward, mentre il triangolo amoroso era in corso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Prima che il Team Edward inizi a sostenere che Jacob non ha mai avuto una vera possibilità con Bella, è ovvio che l'attore si stava solo divertendo con la nuova tendenza. Lautner ha dimostrato in più occasioni di essere molto abile con a usare TikTok, come con il video "prega per John" che ha pubblicato prima dell'uscita di Speak Now (Taylor's Version).

Robert Pattinson: "Ho rischiato di essere licenziato da Twilight perché sorridevo troppo poco"

È bello vedere che ora Lautner può scherzare sulla competizione tra Team Edward e Team Jacob, perché non è sempre stato così. Nel 2023 ha rivelato al podcast The Toast che l'intensa energia dei fan dietro la rivalità durante l'uscita dei film lo aveva colpito personalmente.

"Siamo una squadra. Entrambi cerchiamo di fare i film migliori", aveva detto Lautner. "Ma è stato un po' bizzarra quella competitività. Non c'era competitività tra me e Rob, ma avere questo costante richiamo ha sicuramente avuto un impatto".