Il ritorno della scatenata dozzina, Alyson Stoner: "Taylor Lautner mi ha quasi convinto che fossi etero"

L'attrice, che si identifica come pansessuale e queer e usa i pronomi they/them, ha recitato al fianco dell'attore nella commedia del 2005 in arrivo su Rai 2 oggi, 25 dicembre, a mezzanotte.

Prima di incarnare il sexy licantropo Jacob in Twilight, Taylor Lautner era già un rubacuori, come conferma la collega Alyson Stoner, compagna di set nella commedia Il ritorno della scatenata dozzina, in arrivo sul piccolo schermo oggi 25 dicembre su Rai 2 alle ore 00:05.

In un post su Instagram del 2 luglio, Lautner, 33 anni, ha condiviso un video del film del 2005 proiettato su uno schermo all'aperto. La scena che intravediamo lo mostra, appena adolescente, intento ad abbracciare con nonchalance il personaggio di Stoner durante un appuntamento al cinema, mentre i loro padri nel film - Steve Martin ed Eugene Levy - li spiano inorriditi.

Rivolgendo la telecamera su se stesso, Lautner ha imitato la scena mostrata, abbracciando la moglie, Taylor, seduta su una sedia a sdraio accanto a lui. L'attore ha accompagnato il video con la scritta ironica: "La mossa funziona ancora 20 anni dopo".

Il gustoso commento su Instagram di Alyson Stoner

Eugene Levi e Steve Martin in una scena de Il ritorno della scatenata dozzina

Tra i commenti al video di Taylor Lautner, il più gustoso di tutti è quello della collega Alyson Stoner, che nel film del 2005 interpretava Sarah, uno dei dodici bambini dei Baker.

"Mi hai fregato! Mi hai quasi convinto che ero etero" ha scritto l'attrice, che si identifica come pansessuale e queer e usa i pronomi they/them.

"OMFG HAI VINTO", ha risposto Lautner. Sua moglie ha aggiunto "è stato fantastico" con due emoji che applaudono.

Stoner, veterana di Disney Channel, ha parlato apertamente della propria sessualità per la prima volta nel 2018, scrivendo un emozionante saggio per Teen Vogue.

"Io, Alyson, sono attratta da uomini, donne e persone che si identificano in altri modi. Posso amare persone di ogni identità ed espressione di genere. È l'anima che mi affascina", ha scritto. "È l'amore che possiamo costruire e il bene che possiamo apportare al mondo sostenendoci a vicenda nei nostri migliori percorsi".

Un sequel tutto da ridere

Hilary Duff in Una scatenata dozzina 2

Il ritorno della scatenata dozzina è il seguito di Una scatenata dozzina del 2022, remake della commedia del 1950 Dodici lo chiamano papà in cui si raccontano le disavventure di una numerosa famiglia che deve ambientarsi in una nuova città. Nel sequel, di cui parliamo nella nostra recensione de Il ritorno della scatenata dozzina, la famiglia si concede una vacanza, finendo per scontrarsi con un nucleo rivale altrettanto numeroso (o quasi).

Steve Martin interpreta il patriarca Tom Baker mentre Bonnie Hunt veste i panni della moglie Kate Baker. Oltre a Alyson Stoner, gli altri membri della famiglia sono interpretati da Piper Perabo, Tom Welling, Hilary Duff, Kevin G. Schmidt, Jacob Smith, Forrest Landis, Liliana Mumy, Morgan York e Blake Woodruff, oltre a Brent e Shane Kinsman.