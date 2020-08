Twilight, Robert Pattinson su Edward Cullen: "Più leggevo il copione, più lo odiavo"

A Robert Pattinson non è mai piaciuto il suo personaggio di Twilight, a proposito di Edward Cullen una volta ha detto: "Più leggevo il copione e più lo odiavo."

A Robert Pattinson non è mai piaciuto il suo personaggio di Twilight, forse perché troppo idolatrato dai fan, e nel corso degli anni ha rilasciato una serie di dichiarazioni piuttosto scottanti. A proposito di Edward Cullen una volta ha detto, con il suo solito tono scherzoso: "_Più leggevo il copione e più lo odiavo___."

In un'intervista di qualche hanno fa il celebre attore inglese ha confessato: "Secondo me è piuttosto evidente, è chiaro che Edward un giorno andrà fuori di testa e sparerà a qualcuno, è uno di quei tipo che hanno un'aura da ex assassino. Uno di quei personaggi instabili al punto da diventare quasi insopportabili."

Robert Pattinson in una scena del film Twilight

"Più leggevo la sceneggiatura e più lo odiavo, quindi è così che l'ho interpretato: come un maniaco-depressivo che odia se stesso. Inoltre ha ben 108 anni ed è ancora vergine, è piuttosto ovvio che abbia dei seri problemi." Ha aggiunto Pattinson durante la stessa intervista.

A proposito di Twilight e di Cullen il dizionario Morandini ha scritto: "La combinazione è un fallimento: il thriller sentimentale precipita continuamente nel ridicolo involontario, i dialoghi fanno venire l'acidità, i giovani attori sono impacciati, la tempesta ormonale si manifesta con slow motion, sovraesposizioni e colpi di carrellate circolari." Pattinson è recentemente apparso nel nuovo trailer di The Batman.