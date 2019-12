Twilight: in arrivo un film prequel dedicato alle origini di Edward Cullen?

Twilight potrebbe avere un film prequel, almeno secondo quanto riportano alcune fonti vicine ai produttori che hanno adattato i romanzi in cui si racconta la storia di Bella Swan e di Edward Cullen.

La Lionsgate starebbe valutando la possibilità di realizzare un nuovo capitolo della saga, un po' come sta accadendo con Hunger Games grazie a un nuovo romanzo che in futuro potrebbe ottenere un adattamento cinematografico. Il film prequel di Twilight dovrebbe raccontare le origini di Edward Cullen, il vampiro interpretato nei film originali da Robert Pattinson ed essere ambientato decenni prima il suo incontro con Bella.

Il potenziale prequel sarebbe solo nelle prime fasi dello sviluppo e affronterebbe la vita di Edward prima di trasformarsi in vampiro grazie all'intervento di Carlisle che l'ha poi accolto nella propria famiglia e insegnato a non nutrirsi di sangue umano.

Pattinson non dovrebbe essere coinvolto in nessun modo e la produzione ha già preso in considerazione il fatto che bisognerà trovare un altro interprete per il ruolo di Edward, cercando un attore adatto alla parte.

Lo studio avrebbe però valutato l'ipotesi di un possibile ritorno sul set della star che potrebbe dare vita a un sequel, tuttavia Lionsgate sembra aver già previsto che le probabilità che questo accada sono molto remote.

