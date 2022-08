Twilight of the Gods: tutto sulla serie animata di Zack Snyder basata sulla mitologia nordica

La prossima serie animata di Zack Snyder e Netflix si intitola Twilight of the Gods e vede nel cast vocale anche Lauren Cohan: ecco tutti i dettagli.

Dopo Army of the Dead, Army of Thieves e il prossimo Rebel Moon, Zack Snyder e Netflix sono tornati a lavorare insieme per una serie animata liberamente ispirata alla mitologia norrena, il cui titolo ufficiale è Twilight of the Gods.

A dirigere il progetto sarà Jay Oliva, coinvolto anche come produttore esecutivo e co-showrunner al fianco di Eric Carrasco. Il regista di Zack Snyder's Justice League contribuirà alla buona riuscita della serie in veste di sceneggiatore e produttore esecutivo con la sua società The Stone Quarry, fondata assieme alla moglie Deborah Snyder.

Non sappiamo ancora se Twilight of the Gods sarà una serie antologica in cui ogni episodio ripercorrerà uno degli eventi che hanno portato a Ragnarök, la fine del mondo secondo i Vichinghi, o se una trama orizzontale collegherà le vicende narrate e i suoi protagonisti.

Il cast vocale include John Noble nei panni di Odino, Paterson Joseph in quelli di Loki, Corey Stoll nel ruolo di Hrafnkel, e Jamie Clayton in quello di The Seid-Kona. Completano la formazione Kristofer Hivju (Andvari), Peter Stormare (Ulfr), Pilou Asbæk (Thor), Rahul Kohli (Egill), Stuart Martin (Leif), Sylvia Hoeks (Sigrid) e Jessica Henwick (Sandraudiga).

Nella serie animata inoltre sono presenti due attori che avevano già lavorato in precedenza con Zack Snyder. Parliamo di Lauren Cohan (Inge), vista in Batman v Superman: Dawn of Justice, e Jamie Chung (Hel), interprete di Sucker Punch.

Twilight of the Gods non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma si presume che possa debuttare sul servizio di streaming entro i primi mesi del 2023.