Rebel Moon: Zack Snyder annuncia i nuovi titoli delle director's cut, ecco quando usciranno su Netflix

Dopo aver pubblicato Rebel Moon, la sua epopea fantascientifica in due parti su Netflix, Zack Snyder ha finalmente annunciata la data d'uscita delle director's cut, che avranno due nuovi titoli.

La versione "più sexy e sanguinosa" della sua saga su Netflix uscirà il prossimo 2 agosto, con due nuovi capitoli al posto delle due parti. Originariamente pubblicate come Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, le director's cut si intitoleranno invece Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood e Chapter Two: Curse of Forgiveness.

Le due director's cut si addentreranno ancora più in profondità nel mondo fantascientifico creato da Snyder e analizzeranno in maniera più estesa le storie dei vari personaggi protagonisti.

Cosa vedremo nelle director's cut?

"Approfondite la mitologia e la follia dell'epica saga fantascientifica di Zack Snyder nel mondo ferocemente più sexy e sanguinoso di Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood e Chapter Two: Curse of Forgiveness", possiamo leggere nel comunicato diffuso da Netflix.

"Nel film di Snyder, un insediamento pacifico su una luna ai confini dell'universo è minacciato dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius e Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati che si uniscano a lei in una battaglia impossibile contro il Motherworld, Kora mette insieme un piccolo gruppo di guerrieri - outsider, insorti, contadini e orfani di guerra che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, si forma un nuovo esercito di eroi".

Quanto dureranno le versioni estese di Rebel Moon?

"La director's cut ha quasi un'ora di contenuti extra, quindi penso che sia una versione estesa di quell'universo a tutti gli effetti", ha dichiarato Snyder. "Si vedono davvero molte cose. La director's cut è un'immersione profonda, come molte altre volte ho fatto nel corso della mia carriera. Non so come sono arrivato a questa cosa delle director's cut, ma quello che posso dire è che, per me, sono sempre state qualcosa per cui ho dovuto lottare in passato. E con Netflix abbiamo girato delle scene solo per poi metterle nella director's cut. Quindi, in questo senso, è davvero una versione tutta nuova perché dona un senso diverso alla narrazione".

Non ci resta quindi che attendere il prossimo agosto per ammirare in tutta il loro splendore queste versioni estese di Rebel Moon. Su queste pagine trovate la recensione di Rebel Moon 2, approdato sulla piattaforma alla fine dello scorso aprile.