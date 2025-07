Twilight, lo studio ringraziò la regista con un cupcake: "Agli uomini regalano auto o contratti per tre film"

Catherine Hardwicke ha raccontato un aneddoto sul periodo in cui ottenne grande successo grazie alla regia del film con Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Intervistata dal The Guardian, la regista di Twilight Catherine Hardwicke ha svelato il regalo che le fece recapitare lo studio per ringraziarla per il grande debutto del primo film.

Twilight esordì con 69 milioni di dollari nel novembre 2008 ma il regalo della produzione le fece capire che poteva ottenere tutto il successo del mondo ma non sarebbe mai stata considerata allo stesso modo di un uomo.

L'assurdo regalo dello studio a Catherine Hardwicke per Twilight

La produzione decise di mandare alla regista un mini cupcake per il successo ottenuto al box-office dal film:"No, la gente non assumerà più registe donne. Non ti daranno il lavoro successivo, né ti lasceranno fare qualcosa di grande. È stata una realtà sconvolgente, immediata".

Secondo Hardwicke, un regista uomo, dopo un weekend incredibile al botteghino come quello vissuto da Twilight avrebbe ricevuto dallo studio una macchina oppure un contratto per altri tre film o addirittura carta bianca.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una scena di Twilight

Le cose andarono diversamente:"Sono entrata in una stanza piena di regali, tutti facevano le congratulazioni allo studio, e a me hanno dato una scatolina. L'ho aperta: dentro c'era un mini cupcake".

I dubbi della produzione su Twilight e Robert Pattinson

Catherine Hardwicke ha sempre sottolineato i dubbi che circolavano intorno a Robert Pattinson per il ruolo di Edward Cullen:"Mi chiamarono e dissero se avrei potuto farlo diventare attraente. Risposi se avevano visto i suoi zigomi. Dissi che gli avremmo sistemato i capelli, che avrebbe iniziato ad allenarsi e sarebbe diventato bellissimo. Ma all'inizio non ci credevano. Si era presentato con una maglietta macchiata o qualcosa del genere. Era Rob".

Robert Pattinson in una scena di Twilight

Il mini cupcake non è bastato perché oltre al pessimo risconoscimento, Catherine Hardwicke esclusa dal sequel, New Moon, la cui regia fu affidata a Chris Weitz.