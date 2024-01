Twilight, Kristen Stewart: 'È un film davvero gay'

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, Kristen Stewart ha ricordato gli anni di Twilight, franchise che le ha dato fama e notorietà, sotto un'altra ottica, definendolo "un film davvero gay".

Parlando della sua esperienza di lavoro nel franchise di Twilight, Kristen ha raccontato come i film, sebbene invariabilmente di natura eterosessuale, avessero un proprio strato di risveglio queer collegato ad essi.

"Me ne accorgo solo ora. Non credo che sia iniziato necessariamente in quel modo, ma penso anche che per il fatto che io fossi lì, stava maturando. È un film davvero gay. Voglio dire, Gesù Cristo, Taylor [Lautner] e Rob e io, ed è così nascosto e assolutamente non OK. Voglio dire, una donna mormone ha scritto questo libro. Parla di oppressione, di volere ciò che ti distruggerà. È un'inclinazione molto gotica e gay che adoro", ha aggiunto.

Kristen Stewart e il coming out in famiglia: "Sentirsi non accolti è doloroso"

In vista del Sundance Film Festival, dove presenterà due film in anteprima (tra cui Love Lies Bleeding, di cui potete recuperare il trailer), Kristen Stewart ha parlato della sua esperienza di attrice aperta alla sua omosessualità. Il suo coming out risale al 2017, all'epoca della sua partecipazione al Saturday Night Live.