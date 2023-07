Twilight, Jamie Lynn Spears rifiutò il film: 'A chi mai potranno interessare questi vampiri?'

La star di Zoey 101, Jamie Lynn Spears, rifiutò di recitare in Twilight perché riteneva che i vampiri fossero poco interessanti per il pubblico: "Eccome se mi sbagliavo"

In un'intervista con Variety, Jamie Lynn Spears ha raccontato di quando rifiutò di recitare in Twilight perché pensava che i vampiri fossero poco interessanti per il pubblico. "Ho letto il copione di Twilight quando ancora i vampiri non avevano bucato lo schermo. Ora amiamo tutti le storie di vampiri, ma ai tempi ero tipo 'Vampiri? È una presa in giro?' e ricordo di aver pensato 'Chi guarderà mai questa roba?'". Aggiunge poi con ironia: "Eccome se mi sbagliavo", al netto del grande successo ottenuto dalla saga.

Twilight, il reboot televisivo

È proprio la saga di Twilight, con i suoi oltre 3,4 miliardi di dollari, ad aver reso celebri i vampiri facendo interpretare i ruoli dei succhiasangue a sex symbol come Robert Pattinson. Il successo raggiunto è tale che la Lionsgate Television sembra stia producendo un reboot sotto forma di serie televisiva che riporterà Twilight sugli schermi. Nel progetto sarebbe coinvolta anche Stephenie Meyer, autrice della saga su cui si basano i film.

La locandina di Zoey 101

Il ritorno di Zoey

Nel frattempo la star della serie teen Zoey 101 che ha infiammato i cuori degli adolescenti tra il 2005 e il 2008, torna a vestire i panni del personaggio che l'ha resa celebre. Jamie Lynn Spears, dopo aver preso una pausa da Hollywood e aver tentato la carriera da compositrice musicale a Nashville torna a recitare nel sequel Zoey 102 nonostante l'iniziale "paura di fallire" nel riprendere in mano il progetto. Il film distribuito da Paramount+ è una reunion dal sapore nostalgico che renderà realtà il sogno di tanti Millennials che passavano le loro giornate su Nickelodeon. Inoltre la Spears rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Nel cast, accanto a Jamie Lynn Spears, torneranno anche Erin Sanders (Quinn Pensky), Sean Flynn (Chase Matthews), Matthew Underwood (Logan Reese), Christopher Massey (Michael Barrett), Abby Wilde (Stacey Dillsen) e Jack Salvatore (Mark Del Figgalo).