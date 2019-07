Twilight: la casa di Bella Swan in affitto su Airbnb!

Vivere come Bella Swan in Twilight? Adesso si può: la casa è in affitto su Airbnb e si presenta esattamente come i fan la ricordano, senza, naturalmente, la presenza di strane creature.

La casa in questione, per essere precisi, è la villa a due piani nella cittadina di Forks dove Bella e suo padre si trasferiscono. La sola differenza rispetto al film è che non si trova nello stato di Washington ma in Oregon, che all'epoca fu spesso teatro di riprese.

La villetta ospita fino a 10 persone, essendo composta da ben 5 camere da letto, tra cui, naturalmente, quella celeberrima dii Bella Swan. Per prenotarla basterà andare sulla sua pagina dedicata sul sito di Airbnb, ma attenzione perchè il prezzo non è propriamente basso: gli attuali proprietari chiedono 330 dollari a notte durante la settimana, che salgono a 440 dollari durante i weekend.

Never thought I needed to go to Oregon but now that Bella’s house from Twilight is on Airbnb I guess I don’t have any choice... who’s coming? pic.twitter.com/O6K7tNIl3T — Amy Astrid (@amyastrid) July 24, 2019

In compenso però si potrà vivere l'esperienza unica di passare una notte o più come la bella Kristen Stewart ai tempi del primo film della saga (l'unico in cui la casa compaia): il proprietario infatti, nonostante la ristrutturazione, ha voluto renderla nuovamente in tutto e per tutto identica a quella che milioni di fan ampiamente conoscono. E doveste avere la memoria un po' offuscata dal tempo e non riconoscere immediatamente la camera da letto di Bella, niente paura: ad accogliervi e indirizzarvi troverete la sua sagoma in cartone a grandezza naturale.