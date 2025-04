Tutto quello che ho torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata: ecco le anticipazioni

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda la fiction Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada e Marco Bonini: cosa vedremo nella puntata di mercoledì 16 aprile.

La fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini, Tutto quello che ho, ha esordito la scorsa settimana con ottimi risultati in fatto di ascolti - oltre 3,2 milioni di spettatori - e torna stasera su Canale 5, in prima serata, con la seconda puntata. Al centro del racconto la storia di una famiglia come tante la cui quotidianità viene sconvolta dalla scomparsa della figlia maggiore.

Tutto quello che ho: cosa succederà mercoledì 16 aprile

Locandina di Tutto quello che ho

Lavinia (Vanessa Incontrada) e Matteo (Marco Bonini) portano avanti le indagini sulla scomparsa di Camilla ma con metodi e su piste completamente diversi. Perchè lui, da poliziotto, preferisce i sistemi più tradizionali, mentre Lavinia agisce sulla spinta delle proprie emozioni. C'è forse qualcosa che la figlia le ha tenuto nascosto? Il solo modo che la donna ha per scoprirlo è avvicinarsi sempre di più a Kevin e al suo mondo.

Tutto questo però non sta facendo altro che peggiorare giorno dopo giorno il rapporto di reciproca fiducia tra Lavinia e Matteo. Lei, infatti, sa che suo marito ritiene fondati i sospetti su Kevin, ma è fermamente convinta che in questa fase sia necessario aprire a più piste possibile. Inevitabilmente i due cominciano ad allontanarsi.

Matteo, dal canto suo, non riesce a credere alla versione di Kevin e ritiene sua moglie una sognatrice disposta a credere alla favola romantica che legherebbe Camilla al ragazzo. Quindi cerca in ogni modo di incastrare il giovane.

Intuendo quanto il marito cerchi di fare, Lavinia prende una decisione inattesa.

Tutto quello che ho, che conta un totale di 4 puntate di circa 100 minuti ciascuna, è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea alla messa in onda televisiva sia on demand nei giorni successivi.