Tutto quello che ho, le anticipazioni dell'ultima puntata stasera su Canale 5: il gesto disperato di Roberto

Per Tutto quello che ho, la fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini, è arrivato il momento dei saluti: stasera su Canale 5 in prima serata, e in prima visione, andrà in onda l'ultima puntata. Quello che succederà riuscirà a chiarire una volta per tutte chi ha fatto del male a Camilla?

Tutto quello che ho, anticipazioni finale di stagione

Locandina di Tutto quello che ho

La famiglia Santovito non ha resistito alla scomparsa della figlia maggiore, Camilla (Margherita Attorre). Matteo (Marco Bonini) e Lavinia (Vanessa Incontrada), già allontanatisi per via delle indagini, sono distrutti dalla scoperta dei segreti della diciottenne.

Ormai a casa si respira una tensione costante, anche per via delle indagini che, nè da un lato nè dall'altro hanno dato i risultati sperati. In questo clima, Roberto (Edoardo Miulli), il figlio minore, compie un gesto disperato: ruba la pistola d'ordinanza del padre, deciso a farsi giustizia da solo.

Nel frattempo le ricerche dei responsabili proseguono ma più ci si avvicina alla verità più le evidenze sembrano dare ragione a Matteo: Kevin (Ibrahim Gueye) è colpevole. L'istinto di Lavinia ha davvero sbagliato in modo così clamoroso? Con quasi tutte le prove a inchiodare il giovane, la Santovito si arrenderà a quella che sembra l'evidenza o continuerà a scavare, non accontentandosi?

Perchè quando tutto sembra ormai chiaro, emerge un dettaglio che spinge perfino Matteo a mettere in dubbio che l'esecutore materiale del crimine possa essere davvero Kevin. La verità, che sembrava a un passo, ora diventa sempre più sfumata, ma la sua ricerca potrebbe condurre i due coniugi a scoperte ancora più terribili.

Tutto quello che ho è visbile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove, a partire dalla stasera, sarà disponibile, gratuitamente, il cofanetto completo della fiction.