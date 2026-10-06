Tutto l'amore che resta, Raoul Bova torna stasera su Rai 1 con la seconda puntata: le anticipazioni

Negli episodi in onda in questo martedì 6 ottobre, tra l'ispezione ministeriale, i nuovi legami tra gli studenti e l'arrivo di Alex in casa, Stefano Fogli si trova a dover affrontare sfide sempre più complesse dentro e fuori dalla scuola

Un esordio buono ma non ottimale, la settimana scorsa, quello di Tutto l'amore che resta, la fiction con Raoul Bova nei panni del preside del liceo Helen Keller. Ma chissà che la seconda puntata, in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, non porti qualche spettatore e qualche punto di share in più.

Gli episodi 3 e 4 complicheranno ancor di più la posizione di Stefano Fogli, diviso tra la difesa del suo modello di scuola e i problemi che stanno mettendo alla prova la sua vita privata.

Tutto l'amore che resta, le anticipazioni di martedì 6 ottobre

Giulia Bevilacqua in Tutto l'amore che resta

Nel terzo episodio, Stefano deve affrontare una situazione delicata a scuola: il liceo Helen Keller è sottoposto a una ispezione ministeriale condotta da Michela (Giulia Bevilacqua), che è anche l'ex compagna del preside. Il progetto educativo del Keller, basato sull'inclusione e sull'integrazione degli studenti, viene così messo sotto esame.

Stefano non ha intenzione di fare un passo indietro. Continua a difendere il proprio modello di scuola e cerca di proteggere i ragazzi dalle conseguenze dell'ispezione, mentre deve contemporaneamente occuparsi dei problemi del figlio Luca.

Tra gli studenti nascono nuovi rapporti. Pietro diventa la guida di Nuri, studentessa non vedente e appassionata di corsa. Accompagnandola negli allenamenti, il ragazzo costruisce con lei un legame sempre più stretto, basato sulla fiducia.

Nel frattempo Ambra festeggia il suo compleanno, ma la sua attenzione è rivolta soprattutto alla persona di cui si è innamorata online. Stefano decide di accompagnarla e per l'occasione si trasforma in una sorta di autista personale. Per Vittoria (Gloria Harvey), invece, continua a pesare un segreto. La ragazza nasconde una verità compromettente mentre intorno a lei si susseguono equivoci e situazioni sentimentali sempre più complicate.

Le anticipazioni dell'episodio 4

Tutto l'amore che resta, una scena della fiction Rai

Nel quarto episodio, il secondo della serata, Stefano continua la sua battaglia per difendere il liceo Helen Keller e dare spazio anche agli studenti considerati più problematici. La sua determinazione, tuttavia, comincia ad avere conseguenze pesanti nella vita privata. Paola si sente sempre più sola. Il lavoro del marito e il suo coinvolgimento nei problemi degli studenti lasciano poco spazio alla famiglia, creando una distanza che diventa difficile da ignorare.

A complicare ulteriormente la situazione è la decisione di Stefano di accogliere Alex in casa. Il preside vuole offrire alla ragazza una possibilità e aiutarla in un momento difficile, ma la scelta non viene vissuta positivamente dalla moglie.

L'arrivo di Alex potrebbe però avere un effetto importante anche su Luca. Il ragazzo vive ormai molto isolato a causa della sua condizione e non riesce a uscire dalla propria dimensione domestica. Alex prova a rompere questo isolamento e Stefano spera che il loro incontro possa rappresentare per il figlio una nuova occasione di apertura verso il mondo.

Mentre Stefano continua a combattere per la scuola, dunque, la sua famiglia rischia di andare in pezzi. Il preside dovrà cercare un equilibrio tra il sostegno ai suoi studenti e la necessità di non perdere le persone più vicine.

Quante puntate mancano al finale di Tutto l'amore che resta

Tutto l'amore che resta, una scena della fiction Rai

Con 10 episodi totali, Tutto l'amore che resta si sviluppa dunque in *cinque prime serate, sempre in onda di martedì in prima serata. Salvo variazioni di palinsesto, il finale di stagione è previsto per il 27 ottobre.

Per tutti coloro che non riescono a seguire la fiction in TV, Tutto l'amore che resta è naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, gratuitamente, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand nella sezione dedicata.