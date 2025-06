Tutti amano Raymond: il reboot si farà? La risposta del cast della sit-com

Da tempo si parla di un possibile reboot di Tutti amano Raymond, la popolarissima serie televisiva americana in onda dal 1996 al 2005 e con protagonista Ray Romano.

L'attore e produttore ha risposto alle domande sull'eventuale progetto insieme alla co-star Patricia Heaton e ha supportato la visione del collega Brad Garrett.

Nessun reboot di Tutti amano Raymond

"No, non ci sarà un reboot" ha dichiarato Romano all'evento organizzato per il trentesimo anniversario della serie "La ragione ovvia è che Peter (Boyle), Doris (Roberts) e uno dei bambini non sono più con noi".

Senza la presenza di alcuni membri fondamentali del cast, il reboot non avrebbe senso:"Siamo tutti affranti. Erano una parte fondamentale dello show, della sua dinamica. Senza di loro, non so quale sarebbe il senso. Amiamo troppo questa serie, la rispettiamo troppo per anche solo provare a rifarla".

Il cast di Tutti amano Raymond

L'opinione è condivisa da Patricia Heaton:"Provare a rifarla senza i membri del cast che abbiamo perso sarebbe una mancanza di rispetto verso lo show. Non si dovrebbe cercare di rifare qualcosa che è già perfetto com'è. Dobbiamo solo lasciarla lì, e permettere alla gente di goderne per quello che è stato".

L'addio ad alcuni membri del cast di Tutti amano Raymond

Il riferimento dei protagonisti è alla scomparsa di coloro che interpretavano i genitori di Romano nella serie, Frank e Marie. Peter Boyle (Frank) è scomparso nel 2006 mentre Doris Roberts (Marie) è morta nel 2016.

Primo piano di Ray Romano in Vinyl

Il giovanissimo Sawyer Sweeten, che interpretava Geoffrey Barone, uno dei figli di Raymond, è scomparso nel 2015 a soli 19 anni.

Tutti amano Raymond è una sit-com ambientata a Long Island e racconta le vicende della famiglia di Ray Barone (Ray Romano), un giornalista sportivo che abita insieme alla moglie Debra (Patricia Heaton) e ai suoi tre figli.