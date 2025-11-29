Tutti amano Raymond, Patricia Heaton rivela il gesto segreto che le diede la parte: “Mi serviva quel lavoro"

Grazie al suo ruolo in Tutti amano Raymond, Patricia Heaton vinse due Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie comedy per il suo ruolo di Debra Barone.

Nel corso dello speciale CBS per il 30° anniversario della serie tv con protagonista Ray Romano, l'attrice ha raccontato in che modo è riuscita ad avere la parte della moglie del protagonista.

Patricia Heaton ha ottenuto il ruolo in Tutti amano Raymond grazie ad un bacio

"Avevo un bambino di 3 anni e uno di 1 nella mia vita. Ho avuto un problema con la babysitter quando stavo andando all'audizione, dovevo tornare. Stavo ritagliando coupon per 50 centesimi di sconto su due confezioni di Ball Park Franks, quindi avevo bisogno del lavoro" ha confessato Heaton.

"C'era una sala d'attesa con almeno otto donne, e ho pensato che non sarei mai riuscita a tornare in tempo dalla babysitter. Così sono entrata e mi sono seduta, e avevo solo bisogno di fare questo provino. C'era un tizio seduto in un angolo, e ho pensato, magari lui può portarmi dell'acqua mentre aspettiamo che arrivi Ray. Era [Ray]".

Il cast principale di Tutti amano Raymond

Ray Romano ha ricordato il dettaglio decisivo: "Stiamo dimenticando un piccolo elemento chiave che davvero mi ha convinto su di te durante quel primo provino e loro non sanno di cosa stai parlando". Heaton ha rivelato: "Ero disperata: l'ho baciato!". Romano spiega: "C'era una parte in cui dice (nel copione) che lei bacia suo marito. E tutte le altre attrici l'hanno solo mimato. Per qualche motivo, lei l'ha fatto davvero. E quando è uscita, ho detto: 'È lei!'".

Lo speciale per i 30 anni di Tutti amano Raymond

Nella reunion per l'anniversario della serie televisiva con Ray Romano sono stati celebrati anche i membri del cast scomparsi dopo la fine della celebre sit-com Tutti amano Raymond.

Tra di loro Doris Roberts, che interpretava Marie, la madre di Ray, Peter Boyle, che aveva il ruolo di Frank, il padre, e anche Sawyer Sweeten che interpretava uno dei due gemelli Geoffrey, scomparso prematuramente dieci anni fa.