Tutti amano Raymond, Ray Romano rischiò lo svenimento sul set della sitcom anni ’90

Il protagonista e produttore dello show ha raccontato un aneddoto legato alla lavorazione della serie televisiva in onda dal 1996 al 2005.

In una recente intervista, Ray Romano, famoso in tutti gli Stati Uniti e in Italia per essere il protagonita e creatore della sit-com Tutti amano Raymond, ha raccontato di essere quasi svenuto durante la lavorazione di un episodio.

Ray Romano nella serie è il protagonista, Ray Barone, patriarca di una bizzarra e chiassosa famiglia della media borghesia americana. L'attore e produttore dello show è tornato a parlarne recentemente con la stampa.

Ray Romano stava per svenire sul set di Tutti amano Raymond

L'episodio in questione è La donna rana (She's the One), in cui il fratello di Ray, Robert Barone (Brad Garrett), presenta alla famiglia per cena una ragazza di nome Angela (Elizabeth Bogush). La trama si dirige subito verso la classica comicità della serie, quando la donna inizia a mangiare una mosca morta nel suo piatto durante la cena.

Il cast di Tutti amano Raymond sul set

In occasione della recente reunion del cast per il trentesimo anniversario della serie, Brad Garrett ha ricordato quell'episodio, ammettendo di pensarci spesso: "Penso all'episodio in cui la ragazza che Robert frequentava mangiava la mosca. E quando cercavi di dirmi cosa avevi visto in cucina, la scena era fantastica".

Ray Romano ha raccontato lo shock di quelle riprese: "Sono quasi svenuto, ho iperventilato e se guardi molto attentamente mi vedi fare oop oop perché stavo per svenire", ricordando il momento in cui il personaggio mangia la mosca durante la scena.

Il successo di Tutti amano Raymond

Dopo il debutto nel settembre 1996, Tutti amano Raymond è stata prodotta per nove stagioni fino al 2005. Il successo è stato certificato da 69 nomination agli Emmy Award, con 15 vittorie, vincendo anche come miglior serie nel 2003 e nel 2005.

Di recente, il cast composto da Brad Garrett, Ray Romano, Patricia Heaton, Madylin Sweeten, Sullivan Sweeten e Monica Horan si è ritrovato per festeggiare il 30° anniversario della serie tv, ricordando anche i componenti che sono venuti a mancare nel corso degli anni, da Peter Boyle a Doris Roberts fino a Sawyer Sweeten (Geoffrey Romano), morto suicida nell'aprile 2015 a soli 19 anni.