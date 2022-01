Tutta la luce che non vediamo: Mark Ruffalo e Hugh Laurie nel cast della serie

Il cast dell'atteso adattamento del romanzo Tutta la luce che non vediamo comprenderà anche Mark Ruffalo e Hugh Laurie.

Mark Ruffalo e Hugh Laurie faranno parte del cast della serie tratta dal romanzo Tutta la luce che non vediamo scritto da Anthony Doerr.

Il progetto verrà realizzato per Netflix e sarà composto da quattro puntate che verranno prodotte da Shawn Levy e Steven Knight.

Nel ruolo della protagonista Marie-Laure, la teenager cieca al centro della storia di Tutta la luce che non vediamo in cui si racconta come la sua vita si intreccia con quello di un giovane militare tedesco, ci sarà l'esordiente Aria Mia Loberti.

Mark Ruffalo avrà la parte di Daniel LeBlanc, che si occupa delle chiavi del Museo di storia naturale di Parigi. L'uomo è intelligente e si preoccupa degli altri, essendo determinato a dare a Marie molta indipendenza e cercando di proteggere lei, e la pietra preziosa che custodiscono, durante l'occupazione nazista.

Hugh Laurie avrà invece il ruolo di Etienne LeBalnc, un eccentrico eroe della prima Guerra Mondiale che soffre di stress post traumatico. Etienne si è allontanato dal resto del mondo e ascolta e registra in segreto delle trasmissioni radio clandestine legate alla Resistenza francese.

Shawn Levy, che ha portato al successo Stranger Things, sta lavorando da anni all'adattamento del romanzo tramite la sua 21 Laps Entertainment. Streven Knight, creatore di Peaky Blinders, si occuperà della sceneggiatura di tutti i quattro episodi, diretti da Levy.