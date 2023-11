Tutta la luce che non vediamo: dove hai visto gli attori della serie Netflix

Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente numero di trasposizioni da libro a schermo, con molte di esse che hanno trovato spazio sia al cinema che sulle piattaforme di streaming nel corso degli ultimi mesi del 2023. Tra queste spicca Tutta la luce che non vediamo, la serie basata sull'omonimo romanzo del 2014 di Anthony Doerr (qui la nostra recensione). La trama si sviluppa attorno a due giovani protagonisti collocati agli antipodi della Seconda Guerra Mondiale, entrambi coinvolti in una strenua lotta per la sopravvivenza in mezzo al caos e alla devastazione del conflitto globale.

Tutta la luce che non vediamo: una scena

La miniserie, basata sul libro vincitore del premio Pulitzer per la narrativa, è stata distribuita su Netflix a partire dal 2 novembre 2023 e, proprio per questo motivo, è giunto il momento di esplorare il cast dello show ideato da Shawn Levy. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di Tutta la luce che non vediamo e il motivo per cui gli attori della serie TV potrebbero sembrare così familiari...

Aria Mia Loberti (Marie-Laure LeBlanc)

Aria Mia Loberti si distingue nel ruolo di Marie-Laure LeBlanc, protagonista dello show, interpretando con maestria la figura di una giovane adolescente cieca in fuga da una Parigi occupata dai nazisti. Il suo ingresso nel mondo della recitazione è stato notevole, soprattutto considerando che Aria è riuscita ad ottenere il ruolo battendo migliaia di concorrenti durante l'audizione, come riportato da Deadline a dicembre 2021.

Tutta la luce che non vediamo: una scena della serie

La Loberti, affetta dalla stessa condizione di cecità del personaggio che interpreta, ha sorpreso tutti per le sue abilità recitative e per la sua instancabile dedizione nei confronti del progetto. La sua decisione di partecipare all'audizione è stata motivata dalla sua passione per il romanzo originale e il sostegno ricevuto da un'insegnante ha contribuito a spingerla a intraprendere questo emozionante percorso.

Nell Sutton (Giovane Marie-Laure LeBlanc)

Nell Sutton recita in Tutta la luce che non vediamo nel ruolo di una versione più giovane di Marie-Laure LeBlanc. Proprio come nel caso di Aria Mia, la serie Netflix del 2023 è il primo ruolo ottenuto dalla giovane attrice ipovedente.

Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc)

Tutta la luce che non vediamo: Mark Ruffalo in un'immagine della serie

L'attore candidato all'Oscar Mark Ruffalo interpreta il ruolo di Daniel LeBlanc nella nuova serie Netflix: Ruffalo è semplicemente perfetto nei panni del padre premuroso di Marie-Laure, nonché curatore del Museo di Storia Naturale di Parigi. La sua posizione privilegiata lo colloca in possesso di una gemma di inestimabile valore, ambita dalle forze di occupazione naziste. Ruffalo, che aveva già lavorato con il regista Shawn Levy durante le riprese del film del 2022 intitolato The Adam Project, emerge come il volto più iconico del cast.

L'attore ha raggiunto la fama grazie a diverse interpretazioni straordinarie, come in Zodiac di David Fincher e Shutter Island di Martin Scorsese. La sua carriera di successo comprende anche il ruolo di Bruce Banner e dell'Incredibile Hulk in vari film del Marvel Cinematic Universe. Ruffalo ha ricevuto tre nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista: nel 2011 per I ragazzi stanno bene, nel 2015 per Foxcatcher - Una storia americana, e nel 2016 per Il caso Spotlight.

Buon compleanno Mark Ruffalo: cinque ruoli che in pochi ricordano

Hugh Laurie (Etienne LeBlanc)

Dr House: Medical division - House (Hugh Laurie) nella scena finale del quarto episodio della prima stagione, 'Maternity'

Hugh Laurie recita nella serie nel ruolo di Etienne LeBlanc, un reduce della Prima Guerra Mondiale le cui cicatrici emotive perdurano quasi tre decenni dopo il conflitto. Confinato nella sua dimora, Etienne trova rifugio nell'ascolto di trasmissioni radio illegali, contribuendo così al movimento di Resistenza francese.

Conosciuto principalmente per la sua brillante interpretazione del protagonista in Dr. House - Medical Division, Laurie ha fatto letteralmente di tutto nel corso della sua carriera, spaziando tra TV, cinema, commedia e teatro. Dopo aver ottenuto i primi successi come membro del duo comico "Fry and Laurie", ha recitato in pellicole molto famose come Stuart Little - Un topolino in gamba e Il volo della fenice. Nel 2006 e nel 2007 Laurie ha vinto il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica per Dr. House e nel 2017 il Golden Globe per il miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv per The Night Manager.

Louis Hofmann (Werner Pfennig)

Tutta la luce che non vediamo: un'immagine della serie

Nella serie Louis Hofmann interpreta il ruolo di Werner Pfennig, un adolescente tedesco coinvolto nelle intricanti dinamiche dell'esercito nazista di Adolf Hitler. La sua missione, incaricata di rintracciare trasmissioni radio illegali durante la Seconda Guerra Mondiale, porta ad un profondo cambiamento nella vita di Werner, plasmata irrimediabilmente dal conflitto.

Sebbene la sua fama non raggiunga gli stessi livelli di Ruffalo o Laurie, Hofmann è tutt'altro che un volto nuovo dello schermo, avendo interpretato molti ruoli significativi nel corso della sua carriera. L'attore tedesco è noto soprattutto per aver recitato nei film Tom Sawyer, Land of Mine - Sotto la sabbia e Lettere da Berlino, e per il ruolo di Jonas Kahnwald nella serie TV Netflix Dark.

Lars Eidinger (Reinhold Von Rumpel)

Lezioni di Persiano: Lars Eidinger durante una scena

Ogni show ha bisogno di un cattivo, ed è qui che entra in gioco Lars Eidinger con la sua interpretazione di Reinhold Von Rumpel in Tutta la luce che non vediamo. Von Rumpel, un ufficiale nazista spietato, senza scrupoli e morente, è tanto persistente quanto crudele, specialmente nella sua ricerca della gemma scomparsa con dei presunti poteri straordinari.

Tra i suoi contributi cinematografici più noti, spicca la sua interpretazione nel film Alle Anderen del 2009, un dramma tedesco che esplora le intricate dinamiche delle relazioni umane. Eidinger ha anche condiviso lo schermo con Juliette Binoche e Kristen Stewart nel 2014, recitando nel film diretto da Olivier Assayas intitolato Sils Maria. Inoltre, Eidinger ha raggiunto la fama televisiva grazie alla sua partecipazione alla serie Babylon Berlin, basata sui libri di Volker Kutscher.

Marion Bailey (Madame Manec)

Festival di Cannes 2014, Mike Leigh e Marion Bailey presentano Mr. Turner

Nel nuovo show del gigante dello streaming, Marion Bailey riveste il ruolo di Madame Manec, la matriarca della famiglia che si impegna al massimo per difendere coloro che si trovano sotto il suo tetto. Tutti i fan di The Crown riconosceranno la vincitrice di due Screen Actors Guild Awards per aver interpretato il ruolo della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon nella terza e quarta stagione della serie. Essendo inoltre la compagna di lunga data del regista Mike Leigh, l'attrice ha recitato in molte delle sue pellicole come Tutto o niente, Il segreto di Vera Drake, Peterloo e Turner, grazie alla quale si è aggiudicata una candidatura come migliore attrice non protagonista.