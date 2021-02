Tutta Colpa di Freud, su Prime Video in streaming da oggi

Tutta colpa di Freud, la celebre commedia del 2014 con Marco Giallini, Claudia Gerini, Alessandro Gassmann e Vittoria Puccini, arriva oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di febbraio 2021.

Francesco Taramelli è un analista alle prese con tre casi disperati. Di ritorno da New York, dove ha visto naufragare l'ennesimo rapporto sentimentale della vita, Sara, decide di diventare etero per smettere di soffrire; Marta invece gestisce una piccola libreria, è innamorata dell'amore e preferisce rifugiarsi nel suo mondo di fantasia, piuttosto che rischiare in prima persona. Almeno fino all'arrivo di Fabio, un ragazzo sordo che ruba libretti d'Opera e che ruba anche il suo cuore. La situazione più difficile è quella di Emma, liceale infatuata di un uomo molto più grande di lei, una relazione che spinge Francesco, solitamente moderno e permissivo, a scendere in campo per evitare il peggio.

Tutta colpa di Freud: Vinicio Marchioni insieme a Vittoria Puccini in una scena

Decide così di prendere in cura il famigerato Peter Pan, Alessandro, per convincerlo a tornare con la moglie, una donna bellissima e misteriosa che da tempo turba i sogni del dottor Tammarelli. Ma il vero caso disperato sarà quello del povero analista, se si considera che le tre pazienti sono... le sue tre adorate figlie. Nel super cast troviamo Marco Giallini, Claudia Gerini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Alessandro Gassmann, Vinicio Marchioni, Laura Adriani.

Tutta colpa di Freud è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.