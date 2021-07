Turning Red, il teaser trailer del nuovo film targato Disney Pixar

Disney e Pixar sono pronti a regalarci una nuova pellicola animata di cui innamorarsi al primo sguardo, Turning Red, che si presenta oggi con un primo teaser trailer ufficiale.

Dopo Soul e Luca, un altro dei progetti di Casa Pixar sta per approdare sui nostri schermi. Nel 2022 arriverà infatti Turning Red, il film diretto da Domee Shi (già vincitrice del Premio Oscar per il corto Pixar Bao) con protagonista Mei Lee, tredicenne a cui darà la voce l'attrice Rosalie Chiang.

Come da sinossi, Mei è una teenager che "si trasforma improvvisamente un un panda rosso gigante quando prova delle forti emozioni (il che accade praticamente SEMPRE)". Al suo fianco vi sarà anche Ming, la madre iperprottetiva di Mei (doppiata dalla star di Grey's Anatomy e Killing Eve Sandra Oh), che tende a non allontanarsi mai troppo dalla propria figlia, sfortunatamente per la ragazza.

Turning Red, prodotto da Lindsey Collins, è uno dei progetti annunciati durante il Disney Investor Day dello scorso dicembre, dove era stata presentata la line-up per i prossimi anni delle varie compagnie sotto il marchio Disney, da Pixar a Marvel Studios e Lucasfilm. Secondo il sito Insider, questo potrebbe essere anche il film del ritorno al cinema della Pixar, dopo che Soul e Luca sono arrrivati direttamente su Disney+.