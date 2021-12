Turner e il Casinaro: Disney+ cancella la serie dopo una sola stagione

Disney+ ha annunciato la cancellazione, dopo una sola stagione, di Turner e il Casinaro, divertente serie che proseguiva le avventure dell'omonimo film degli anni '80.

Turner e il Casinaro: il cane protagonista in un'immagine della serie

La serie Turner e il Casinaro vedeva Josh Peck nel ruolo del figlio del personaggio interpretato da Tom Hanks nel film omonimo. Peck interpreta un poliziotto che si ritrova alle prese con un mastino come quello che aveva il padre, situazione che cambierà la sua vita. Scott Turner Jr. non riesce a gestire l'animale, ma presto si renderà conto che il cane ricevuto in eredità dal suo defunto padre potrebbe essere un compagno migliore rispetto a quanto pensasse inizialmente.

Nel cast della serie creata e prodotta da Matt Nix anche Carra Patterson nel ruolo di Jessica Baxter, la partner sul lavoro di Scott; Brandon Jay McLaren che interpreta Xavier Wilson; Anthony Ruivivar nel ruolo del capo del protagonista, James Mendez, che ha un debole per Hooch; Lyndsy Fonseca che ha la parte di Laura Turner; Jeremy Maguire nel ruolo di Matthew Garland; e Vanessa Lengies nella parte di Erica Mouniere che si occupa dell'addestramento dei cani.

Reginald Veljohnson aveva parlato con Comicbook.com della serie qualche tempo fa, quando già si profilava l'ipotesi di una cancellazione, dichiarando:

"Beh, per quanto ne so stanno cercando di venderlo a un'altra rete o qualcosa del genere. Questo è quello che ho sentito. Per ora non ci sarà una seconda stagione, non credo. È stato divertente realizzarla. E lavorare con gli attori è stato molto piacevole, ma qualunque cosa abbiano deciso di fare sono d'accordo. Va tutto bene. Mi piacerebbe lavorare al seguito, ma in caso contrario, sono stato contento dell'esperienza".