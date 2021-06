Truth Be Told 2: il teaser della seconda stagione della serie con Octavia Spencer

Ad agosto arriverà Truth Be Told 2 e il teaser della seconda stagione della serie prodotta per Apple TV+ regala molte anticipazioni.

Truth Be Told 2 ha ora un primo teaser trailer che regala le prime anticipazioni sulla seconda stagione della serie con star Octavia Spencer, e una data di uscita: venerdì 20 agosto debutterà il primo episodio inedito su Apple TV+, seguito da nuovi episodi settimanali, ogni venerdì.

Nel filmato si assiste a quello che accade quando un'amica di infanzia di Poppy ritrova il corpo senza vita del marito, situazione che dà il via a una nuova inchiesta della giornalista.

Truth Be Told è la serie vincitrice del NAACP Image Award ideata dalla scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva Nichelle Tramble Spellman. Interpretata e prodotta dalla vincitrice dell'Oscar Octavia Spencer, la nuova stagione vede anche la nominata all'Oscar Kate Hudson nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva. Il dramma antologico si addentra nel mondo squisitamente americano dei podcast true crime.

Nella seconda stagione, la giornalista investigativa trasformata in vero podcaster sul crimine Poppy Parnell (Octavia Spencer) si tuffa in un nuovo caso che coinvolge profondamente la sua amica d'infanzia, magnate dei media, Micah Keith (Kate Hudson). Con l'evolversi degli eventi, la loro amicizia di lungo corso viene messa a dura prova.

In questa seconda stagione si uniscono al cast anche Christopher Backus, Alona Tal, David Lyons, Andre Royo, Merle Dandridge e Mychala Faith Lee, oltre ai confermati Mekhi Phifer, Michael Beach, Ron Cephas Jones, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Tami Roman e Katherine LaNasa.

Truth Be Told è stato creato da Nichelle Tramble Spellman e prodotto da Hello Sunshine, Chernin Entertainment e Endeavour Content. Tra i produttori esecutivi, insieme a Spellman, ci sono Octavia Spencer, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine; Peter Chernin e Jenno Topping per la Chernin Entertainment e Mikkel Nørgaard.