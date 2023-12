True Lies: James Cameron svela la sequenza 'alla James Bond' che è stato costretto a tagliare

Nel corso del segmento di Variety "Directors on Directors", James Cameron ha rivelato di essere stato costretto a tagliare una grande sequenza "alla James Bond" dalla sua spy-comedy con Arnold Schwarzenegger, True Lies.

Parlando con la regista di Barbie, Greta Gerwig, Cameron ha ricordato la volta in cui ha tagliato un'elaborata sequenza alla James Bond da True Lies perché temeva di accumulare un ulteriore ritardo sulla tabella di marcia delle riprese.

"A volte i compromessi portano a qualcosa che funziona davvero. Quando stavamo girando True Lies, avevamo questa elaborata sequenza che doveva svolgersi su queste montagne innevate. Arnold Schwarzenegger finiva per far sciare un elicottero sui pattini giù per la montagna: una grande sequenza alla James Bond. Abbiamo girato una notte in montagna. Avevo l'orribile sensazione che saremmo rimasti bloccati lì per tre settimane. Eravamo già in ritardo sulla tabella di marcia. A quel punto, sapevo che non avremmo rispettato la data di uscita se fossimo rimasti lì. La mattina dopo ho riunito la troupe in albergo e ho detto: 'Finiremo la scena stasera. L'elicottero è fuori, questo è fuori, quello è fuori. Lui spara a due tizi, salta sul furgone e loro se ne vanno'. L'abbiamo finita in una notte".

Sebbene sia un peccato che Cameron non sia mai stato in grado di fornire a Schwarzenegger la sua sequenza alla James Bond, il suo personaggio aveva comunque molto in comune con la classica spia britannica.

True Lies: la reunion di Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis su Instagram

Mentre molti altri film avrebbero tentato di seguire le orme di True Lies e di prendere in giro gli stereotipi del franchise, il film di Cameron e Schwarzenegger rimane ancora oggi una delle migliori e più popolari commedie di spionaggio di tutti i tempi.