True Lies: Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger celebrano la reunion a un evento di beneficenza

Quasi 30 anni dopo aver recitato insieme nel film campione d'incassi True Lies, Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger si sono riuniti nel corso di un evento di beneficenza.

Nel fine settimana le due star hanno mostrato il loro sostegno all'organizzazione no-profit After-School All-Stars, che assiste i bambini a basso reddito.

"'Sì, mi chiamo Ingeborg, sono di Stoccarda'. Adoro il modo in cui i miei amici si vestono e si presentano per le cause che muovono le loro anime e i loro cuori", ha scritto Curtis nella didascalia di un post sul suo profilo Instagram. "@schwarzenegger adora @afterschoolallstars e io adoro ARNOLD! IL CAPO!".

Per l'evento, Curtis ha indossato un abito dirndl tedesco e una corona di fiori, che a quanto pare faceva parte del tema dell'evento. La star di Terminator, invece, ha optato per una più convenzionale maglietta nera da abbinare a pantaloncini e calze alte.

Scritto e diretto da James Cameron, True Lies ha debuttato nelle sale il 15 luglio 1994, diventando campione di incassi di quella stagione. All'epoca del suo debutto era stato definito il primo film a costare più di 100 milioni di dollari.

Arnold Schwarzenegger non voleva Jamie Lee Curtis nel cast di True Lies

Per quanto riguarda la trama, Schwarzenegger interpretava Harry Tasker, un agente del governo degli Stati Uniti che lotta per bilanciare la sua doppia vita di spia con i suoi doveri di padre di famiglia. Per l'ignara moglie Helen Tasker (Curtis) e la figlia Dana (Eliza Dushku), Harry Tasker è solo un venditore di software spesso in viaggio per lavoro. In realtà, Harry è un agente segreto del Settore Omega, un'agenzia antiterrorismo statunitense top-secret.

I due protagonisti si erano già riuniti una volta nel 2019 per i 25 anni del film.