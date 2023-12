True Lies: pioggia di critiche su James Cameron per il restauro in 4K, troppa AI?

Molti fan di James Cameron non avrebbero apprezzato l'intervento di restauro in 4K con l'intelligenza artificiale del cult True Lies.

Il regista James Cameron, celebrato per film di successo come Avatar e Titanic, si trova al centro delle critiche in seguito all'uscita del restauro 4K di uno dei suoi film più noti, True Lies. Il motivo? L'abuso dell'intelligenza artificiale.

Secondo alcune anticipazioni, la tecnologia AI sarebbe stata utilizzata nel processo di restauro, portando ad alterazioni significative nei dettagli dei volti degli attori e persino modificando le loro espressioni facciali rispetto alle versioni HD originali e successive.

James Cameron: i cinque film più importanti della sua carriera

L'utente dei social media Luke Ryan ha condiviso immagini affiancate delle diverse versioni, esprimendo disappunto per il risultato finale e scrivendo su X: "James Cameron ha perso la testa, permettendo che ciò accadesse ai suoi film. La versione rimasterizzata di True Lies è fuori e il trattamento in AI della Park Row di Peter Jackson è presente dappertutto. Questi effetti digitali su tutto il film sono fottutamente disgustosi".

Segue una lunga e dettagliata disamina sugli interventi che hanno alterato le immagini del film di Cameron e i volti degli attori ritenuti, da molti commentatori, totalmente inutili e privi di senso. Altri utenti si sono uniti alla polemica.

Questa non è la prima volta che James Cameron viene criticato per i restauri cinematografici dei suoi film, visto che in passato è accaduto lo stesso con Titanic e Abyss.